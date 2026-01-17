Liga MX Miguel Borja sorprende y aparece en el Cruz Azul vs. Puebla en el Estadio Cuauhtémoc El delantero colombiano por fin se convertirá en refuerzo oficial de La Máquina para el Clausura 2026.

La afición de Cruz Azul puede tranquilizarse, pues Miguel Borja ya regresó de Colombia y volvió a reportar con La Máquina con miras a ser anunciado de forma oficial.

Mucho se especulaba sobre el futuro del delantero colombiano, ya que estuvo cerca de dos semanas en la Ciudad de México sin poder firmar con La Máquina por no haber plazas de extranjeros disponibles.

Miguel Borja apagó los fantasmas de ser otro fichaje caído en el historial reciente de Cruz Azul luego de ser captado en el Estadio Cuauhtémoc para presenciar el partido ante el Puebla de la Jornada 3 del Torneo Clausura 2026.

En plena transmisión de TUDN, Adrián Esparza reportó que Miguel Borja firmará su contrato con La Máquina la próxima semana y aprovechará la pausa de la Liga MX por los amistosos de la Selección Mexicana para preparar su debut en México.

Una vez que tramite su visa de trabajo, el delantero colombiano estaría listo para debutar en la Jornada 4 ante Bravos en Ciudad Juárez el próximo viernes 30 de enero.

Cruz Azul podrá inscribir a Miguel Borja en la Liga MX gracias a la plaza de No Formado en México que dejará Mateusz Bogusz, quien está en negociaciones avanzadas para unirse al Houston Dynamo de la MLS.

Borja será el segundo refuerzo de Cruz Azul para el Clausura 2026 tras el argentino Agustín Palavecino, quien ya se estrenó con gol en el equipo de Nicolás Larcamón.