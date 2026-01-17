Liga MX ¿Por qué Cruz Azul usó el vestidor de visitante ante Puebla pese a ser local? Este fue el acuerdo al que llegaron ambos equipos antes de su enfrentamiento en el Estadio Cuauhtémoc.

Cruz Azul fue local administrativo ante Puebla en la Jornada 3 del Torneo Clausura 2026, sin embargo, La Máquina usó el vestidor de visitante del Estadio Cuauhtémoc.

La razón de esa situación es porque ambos clubes llegaron a un acuerdo previo al partido de Liga MX, el segundo de Cruz Azul en el Cuauhtémoc como local tras su salida del Estadio Olímpico Universitario luego de que la UNAM decidiera no renovarle el contrato.

Y es que la directiva de Cruz Azul tuvo el gesto de cederle el vestuario local a Puebla al jugar en su estadio, mientras que La Franja respondió concediéndoles el palco presidencial a los cementeros; incluso Miguel Borja, el próximo refuerzo de La Máquina, fue visto ahí durante el encuentro.

“Hay muy buena relación entre ambas directivas y sobre todo Cruz Azul, muy agradecidos porque los recibieron acá en el Cuauhtémoc”, mencionó Adrián Esparza en la transmisión de TUDN del Cruz Azul vs. Puebla.

Si bien el contrato que firmó el club cementero por jugar en el Estadio Cuauhtémoc es valido para todo el Clausura 2026, existe la posibilidad de que no termine el torneo jugando ahí si la Liga MX habilita el Estadio Azteca para antes del Mundial 2026.

Cruz Azul sabe que un equipo grande debe tener su propia casa, y para ello tiene un presupuesto de entre 250 y 300 millones de dólares para construir su estadio, reportó Adrián Esparza en Insiders TUDN hace unos días.

El problema de La Máquina es que aún no tiene la autorización del gobierno de la Ciudad de México para designar la ubicación del recinto, pese a tener dos terrenos disponibles para construir.