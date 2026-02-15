    Liga MX

    Cruz Azul vs. Tigres EN VIVO: Sigue el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026

    La Máquina recibe a los felinos en el Estadio Cuauhtémoc en la Jornada 6 de la Liga MX.

    Por:Kevin R. Yu
    Video ¡Nahuel le quita su primer gol con Cruz Azul a Nico Ibañez!

    Cruz Azul y Tigres se enfrentan este domingo 15 de febrero en la cancha del Estadio Cuauhtémoc de Puebla por la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

    La Máquina de Nicolás Larcamón llega al compromiso tras empatar 1-1 ante Toluca en la fecha pasada y de golear a media semana 5-0 a Vancouver en la Concacaf Champions Cup.

    Mientras que los Tigres de Guido Pizarro aplastaron 5-1 a Santos en la fecha pasada de la Liga MX, mientras que en la Concacaf derrotaron 4-1 al Forge FC para eliminarlo y calificarse a Octavos de Final.

    Alineaciones del Cruz Azul vs. Tigres

    Cruz Azul

    • Andrés Gudiño
    • Omar Campos
    • Willer Ditta
    • Erik Lira
    • Gonzalo Piovi
    • Carlos Rotondi
    • Agustín Palavecino
    • Jeremy Márquez
    • José Paradela
    • Charly Rodríguez
    • Nicolás Ibáñez

    Tigres

    • Nahuel Guzmán
    • Jesús Garza
    • Joaquim
    • Juanjo Purata
    • Vladimir Loroña
    • César Araujo
    • Fernando Gorriarán
    • Diego Lainez
    • Marcelo Flores
    • Ángel Correa
    • Rodrigo Aguirre

    1' Inicia el Cruz Azul vs. Tigres

    El árbitro Daniel Quintero pita el comienzo del partido de la Jornada 6 de la Liga MX en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

    3' ¿Tigres se salva de expulsión?

    Fuerte plancha de Rodrigo Aguirre sobre Jeremy Márquez que lo deja tendido en el césped y es atendido por el cuerpo médico de Cruz Azul.

    Video ¿Era roja directa? La durísima entrada de Rodrigo Aguirre a Jeremy Márquez

    7' ¡Se salva Tigres de la ley del ex!

    Carlos Rotondi manda diagonal desde la banda izquierda y Nico Ibáñez, delantero de Tigres hasta hace unos días, no logra conectar correctamente el balón frente a Nahuel Guzmán.

    9' ¡Nico Ibáñez tiene hambre de gol!

    El delantero argentino se levanta por los cielos e impacta de cabeza el balón que desvía la defensa de Tigres a tiro de esquina.

    13' Nahuel Guzmán evita el gol de Cruz Azul

    Agustín Palavecino manda centro que conecta José Paradela, pero el Patón reacciona y ataja a tiempo.

    16' ¡Se salva Cruz Azul! ¡La sacan en la línea!

    Palavecino está atento en el tiro de esquina de Tigres y de cabeza saca en la línea el remate de Joaquim que iba directo a las redes cementeras.

    Video ¡Increíble! La enferma salvada en la línea de Omar Campos vs Tigres

    22' ¡Otra vez Nico Ibáñez!

    Gran jugada de Omar Campos por la banda derecha para mandar centro al área donde el argentino saca remate de cabeza, pero el balón se va por encima del travesaño.

    30' ¡Atajadón de Andrés Gudiño!

    Diego Lainez saca potente disparo raso que recuesta de gran manera el portero de Cruz Azul.

    Video ¡Diego Lainez estuvo cerca de marcarle un golazo al Cruz Azul!

    33' ¡Cerca el gol de Nico Ibáñez!

    Diagonal de Charly Rodríguez que obliga a salir a Nahuel Guzmán y a que Jesús Angulo despejara el balón porque el delantero argentino estaba a punto de conectarlo.

    45+3' Termina el primer tiempo del Cruz Azul vs. Tigres

    El árbitro pita el final de los primeros 45 minutos. Se mantiene el 0-0 en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

    46' Inicia el segundo tiempo del Cruz Azul vs. Tigres

    Se reanuda el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026 en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

    50' ¡Se salva Tigres! ¡Atajadón de Nahuel Guzmán!

    Nico Ibáñez saca remate dentro del área y el Patón, con fortuna, logra quedarse con el balón.

    56' ¡Gol de Cruz Azul! ¡Autogol de Tigres!

    Charly Rodríguez cucharea el balón y Joaquim lo conecta de cabeza, pero Nahuel iba de salida y el esférico se incrusta en propia puerta.

    59' ¡Poste de Cruz Azul!

    Charly Rodríguez saca disparo que desvía la zaga felina y se estrella en el poste de Nahuel Guzmán.

    60' ¡Gol de Cruz Azul! ¡Gol de Nico Ibáñez y hay ley del ex!

    La Máquina presiona en la salida de Tigres que pierde el balón para que después Willer Ditta entre al área y saque disparo que ataja Nahuel para que en el rebote aparezca Nico Ibáñez y anote el 2-0.

    71' ¡Gol de Tigres! ¡Gol de Ángel Correa!

    Pase filtrado de Vladimir Loroña que resuelve el campeón del mundo con un zurdazo raso dentro del área para batir a Andrés Gudiño y poner el 2-1.

