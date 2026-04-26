Liga MX Cruz Azul vs Necaxa ¡EN VIVO! Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX La Máquina busca mejorar su posición en la clasificación general para la Liguilla del torneo.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video ¡El segundo de la Máquina! Palavecino amplia la ventaja de Cruz Azul

Cruz Azul recibirá a Necaxa en el último partido de la fase regular del Clausura 2026 de la Liga MX en la cancha del Estadio Banorte, duelo que define el lugar de la Máquina en Liguilla.

¡Cerca Necaxa! Cabezazo de Monreal que sale a las manos de Mier

Video ¡Cabezazo peligroso! Monreal mete un susto a los celestes

¡Cerca Cruz Azul! El 'Toro' Fernández manda el tiro a las gradas

Video ¡La Máquina cerca del gol! El Toro intentó pero el balón se va por arriba

¡Incréible! Paradela falla de forma que nadie en el estadio lo cree

Video ¡Increíble falla de Paradela! Intentó rematar a segundo poste pero el balón se va desviado

¡Lava el error! Paradela marca el primero de la noche para Cruz Azul

Video ¡La ley del ex! Paradela abre el marcador y pide perdón a la afición de Necaxa

¡El segundo de la Máquina! Agustín Palavecino marca el segundo de la noche

Video ¡El segundo de la Máquina! Palavecino amplia la ventaja de Cruz Azul

¡Necaxa descontó por la vía penal! Ricardo Monreal lo convirtió