Liga MX Aficionados de Chivas 'cambian' serenata por invasión al centro de Guadalajara Fans del conjunto rojiblanco se aglomeran afuera de la Catedral de Guadalajara rumbo al Clásico Tapatío ante Atlas.

Video Aficionados de Chivas invaden centro de Guadalajara previo al Clásico Tapatío

Aficionados de Chivas realizaron una invasión en el centro de Guadalajara, todo previo al Clásico Tapatío ante Atlas de la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Si bien no hubo serenata en el hotel de concentración del Rebaño, los aficionados llevaron la fiesta a las inmediaciones de la Catedral de Guadalajara.

El primer cuadro de la segunda ciudad más importante de México se vio totalmente rojiblanco y con unos aficionados que no dejaron de alentar al Rebaño.

Chivas intentará recuperar la inercia positiva ante su odiado rival de la ciudad, unos rojinegros del Atlas que también gozan de fuerte popularidad en la Perla de Occidente.