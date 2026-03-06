Liga MX América: Santiago Baños habla de la posibilidad de sumar otro refuerzo por lesión de Dávila El presidente deportivo habló de la posibilidad de integrar un nuevo elemento en tras la lesión de Víctor Dávila y de lo que motiva a Paulo Víctor a irse hasta el final del torneo.

Santiago Baños, presidente deportivo del América, habló acerca de la posibilidad de sumar a un nuevo refuerzo en la Liga MX Clausura 2026 de manera extraordinaria debido a la grave lesión que sufrió Víctor Dávila en la pasada Fecha Doble.

En conferencia de prensa, el directivo habló de los tiempos y plazos que tienen para incorporar a un nuevo jugador, esto si se consideran los compromisos que tienen a la par en Liga MX y Concacaf Champions Cup, además de que no ,tendrán seleccionados en Liguilla en caso de clasificar.

“Lo de la baja es un poco complicado, porque hoy o mañana termina el registro para traer a alguien libre, que haya terminado el contrato antes del 31 de enero, un poco más complicado. Nos quedamos como estamos”, fue tajante el directivo de las Águilas en conferencia de prensa este viernes.

LO QUE MOTIVA A PAULO VÍCTOR A QUEDARSE EN AMÉRICA HASTA EL FINAL DEL TORNEO

Asimismo, Santiago Baños habló sobre la decisión del auxiliar técnico de André Jardine de dejar a las Águilas, Paulo Víctor, hasta que concluya su participación en el Clausura 2026, después de que fuera elegido como director técnico de la Selección de Brasil Sub-20.

Negó que el entrenador se encuentre distraído por tener dos proyectos lejanos, un tema del que se ha conversado entre directiva y el estratega, de quien dijo está “comprometido todos los días con el análisis y trabajo de cancha.

“Él no se quería ir a la mitad del torneo, lo cual habla de su compromiso con la institución, le dimos la oportunidad de que si quería irse en fecha FIFA para integrar a la selección (de Brasil) y dijo no: ‘yo vengo porque tengo un compromiso con el club, porque quiero terminar bien y aportar mi grano de arena y terminar este torneo para aportar lo más que se pueda en liga y Concachampions’.