Liga MX Necaxa vs. Pumas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 10 del Clausura 2026 Sigue este importante partido en las aspiraciones de ambos clubes hacia lograr la clasificación a la Fase Final del torneo

Video Horario y dónde ver la Jornada 10 de la Liga MX Clausura 2026

Este viernes 6 de marzo en el Estadio Victoria será el enfrentamiento entre Necaxa y Pumas correspondiente a la Jornada 10 de la Liga MX del Clausura 2026.

Necaxa llega con nueve puntos de por medio en nueve juegos disputados, promedio de un punto por juego pero con sólo tres triunfos, sin empates y seis derrotas, aunque como local apenas registra una victoria.

Pumas pelea en la parte alta de la tabla de posiciones, llega con 16 unidades en el quinto puesto y de ganar dará el salto al tercer lugar de manera momentánea, a esperade resultados adversos de Chivas y Pachuca.

Los aficionados estarán atentos a cómo se desarrollará este encuentro y qué estrategias implementarán ambos entrenadores. Para conocer cómo y dónde se televisa el partido, sigue leyendo.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO NECAXA VS. PUMAS DE LA JORNADA 10



Necaxa llega al partido con la moral baja tras caer ante Pachuca, lo que genera dudas en su rendimiento y presión para revertir la situación en casa. Por su parte, Pumas también sufrió una derrota frente a Toluca, lo que los deja con ganas de redimirse y demostrar su capacidad en este crucial encuentro.

Además, los de la UNAM arriban luego de perder el paso invicto en el Clausura 2026 y lo hicieron en casa, pues como visitante aún desconocen la derrota.

Necaxa tiene cuatro triunfos consecutivos en el Estadio Victoria frente a Pumas, la última vez que el conjunto de la UNAM se impuso en Aguascalientes fue en el Clausura 2021 con gol de Juan Pablo Vigón.

Cuándo es el Necaxa vs. Pumas: el juego es el viernes 6 de marzo en el Estadio Victoria.

el juego es el viernes 6 de marzo en el Estadio Victoria. A qué hora es el Necaxa vs. Pumas : el partido inicia en México a las 9:00PM; en Estados Unidos es a las 10:00PM tiempo del Este, 9:00PM tiempo del Centro y 7:00PM tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 9:00PM; en Estados Unidos es a las 10:00PM tiempo del Este, 9:00PM tiempo del Centro y 7:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Necaxa vs. Pumas: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de ViX; en Estados Unidos velo por TUDN, tudn.com y la app de TUDN.