    Liga MX

    Necaxa vs. Pumas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 10 del Clausura 2026

    Sigue este importante partido en las aspiraciones de ambos clubes hacia lograr la clasificación a la Fase Final del torneo

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    add
    Síguenos en Google
    Video Horario y dónde ver la Jornada 10 de la Liga MX Clausura 2026

    Este viernes 6 de marzo en el Estadio Victoria será el enfrentamiento entre Necaxa y Pumas correspondiente a la Jornada 10 de la Liga MX del Clausura 2026.

    PUBLICIDAD

    Necaxa llega con nueve puntos de por medio en nueve juegos disputados, promedio de un punto por juego pero con sólo tres triunfos, sin empates y seis derrotas, aunque como local apenas registra una victoria.

    Más sobre Liga MX

    Cruz Azul, Puebla y Toluca, por la semana perfecta de nueve puntos
    2:05

    Cruz Azul, Puebla y Toluca, por la semana perfecta de nueve puntos

    Liga MX
    Cruz Azul arriesgó con Kevin Mier y ganó en su apuesta
    1:27

    Cruz Azul arriesgó con Kevin Mier y ganó en su apuesta

    Liga MX
    Amaury Vergara reconoce tiempos díficiles en Chivas
    2:39

    Amaury Vergara reconoce tiempos díficiles en Chivas

    Liga MX
    José Luis Caicedo se fue de Pumas a pesar de que había opción de permanencia
    1 mins

    José Luis Caicedo se fue de Pumas a pesar de que había opción de permanencia

    Liga MX
    ¿A Keylor Navas no le preocupa el dinero? Pumas inicia pláticas
    1 mins

    ¿A Keylor Navas no le preocupa el dinero? Pumas inicia pláticas

    Liga MX
    ¿América sumará refuerzo? El panorama después de la lesión de Víctor Dávila
    1 mins

    ¿América sumará refuerzo? El panorama después de la lesión de Víctor Dávila

    Liga MX
    Joao Pedro reconoce ofertas en México y en el extranjero
    2:08

    Joao Pedro reconoce ofertas en México y en el extranjero

    Liga MX
    Joao Pedro asegura que sería un honor jugar en América
    1:57

    Joao Pedro asegura que sería un honor jugar en América

    Liga MX
    Henry Martín vuelve a estar en duda con el América ante Querétaro
    1 mins

    Henry Martín vuelve a estar en duda con el América ante Querétaro

    Liga MX
    ¡Las malas noticias no paran en el Nido de Coapa!
    1:10

    ¡Las malas noticias no paran en el Nido de Coapa!

    Liga MX

    Pumas pelea en la parte alta de la tabla de posiciones, llega con 16 unidades en el quinto puesto y de ganar dará el salto al tercer lugar de manera momentánea, a esperade resultados adversos de Chivas y Pachuca.

    Los aficionados estarán atentos a cómo se desarrollará este encuentro y qué estrategias implementarán ambos entrenadores. Para conocer cómo y dónde se televisa el partido, sigue leyendo.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO NECAXA VS. PUMAS DE LA JORNADA 10


    Necaxa llega al partido con la moral baja tras caer ante Pachuca, lo que genera dudas en su rendimiento y presión para revertir la situación en casa. Por su parte, Pumas también sufrió una derrota frente a Toluca, lo que los deja con ganas de redimirse y demostrar su capacidad en este crucial encuentro.

    Además, los de la UNAM arriban luego de perder el paso invicto en el Clausura 2026 y lo hicieron en casa, pues como visitante aún desconocen la derrota.

    Necaxa tiene cuatro triunfos consecutivos en el Estadio Victoria frente a Pumas, la última vez que el conjunto de la UNAM se impuso en Aguascalientes fue en el Clausura 2021 con gol de Juan Pablo Vigón.

    • Cuándo es el Necaxa vs. Pumas: el juego es el viernes 6 de marzo en el Estadio Victoria.
    • A qué hora es el Necaxa vs. Pumas: el partido inicia en México a las 9:00PM; en Estados Unidos es a las 10:00PM tiempo del Este, 9:00PM tiempo del Centro y 7:00PM tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Necaxa vs. Pumas: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de ViX; en Estados Unidos velo por TUDN, tudn.com y la app de TUDN.

    Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de TUDN.

    Relacionados:
    Liga MXPumasPumas UNAMNecaxa

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Polen
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX