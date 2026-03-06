    Liga MX

    Lucas Ocampos da pistas del ambiente en Monterrey con Nico Sánchez

    El jugador de la 'Pandilla' revela que el conjunto de la 'Pandilla' vive ahora una situación distinta con el nuevo director técnico.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video Nico Sánchez ya piensa en el Clásico Regio y la forma en que Monterrey debe encararlo

    Lucas Ocampos, jugador de los Rayados de Monterrey, dio pistas sobre el ambiente de su equipo ya bajo las órdenes del director técnico Nicolás Sánchez y de cara al Clásico Regio ante Tigres en la Liga MX.

    El timonel Doménec Torrent salió del conjunto de la 'Pandilla' y, de esta forma, la escuadra norteña deberá afrontar quizás el partido más importante de la Fase Regular ante la escuadra de la UANL.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    América: Santiago Baños habla de la posibilidad de sumar otro refuerzo por lesión de Dávila
    2 mins

    América: Santiago Baños habla de la posibilidad de sumar otro refuerzo por lesión de Dávila

    Liga MX
    Santiago Baños responde a frontal si se va del América
    2 mins

    Santiago Baños responde a frontal si se va del América

    Liga MX
    André Jardine tiene crédito para terminar el Clausura 2026 en América
    1 mins

    André Jardine tiene crédito para terminar el Clausura 2026 en América

    Liga MX
    Mazatlán FC vs. León: horario y dónde ver el partido de la Jornada 10 del Clausura 2026
    2 mins

    Mazatlán FC vs. León: horario y dónde ver el partido de la Jornada 10 del Clausura 2026

    Liga MX
    Necaxa vs. Pumas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 10 del Clausura 2026
    2 mins

    Necaxa vs. Pumas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 10 del Clausura 2026

    Liga MX
    Cruz Azul, Puebla y Toluca, por la semana perfecta de nueve puntos
    2:05

    Cruz Azul, Puebla y Toluca, por la semana perfecta de nueve puntos

    Liga MX
    Cruz Azul arriesgó con Kevin Mier y ganó en su apuesta
    1:27

    Cruz Azul arriesgó con Kevin Mier y ganó en su apuesta

    Liga MX
    Amaury Vergara reconoce tiempos díficiles en Chivas
    2:39

    Amaury Vergara reconoce tiempos díficiles en Chivas

    Liga MX
    José Luis Caicedo se fue de Pumas a pesar de que había opción de permanencia
    1 mins

    José Luis Caicedo se fue de Pumas a pesar de que había opción de permanencia

    Liga MX
    ¿A Keylor Navas no le preocupa el dinero? Pumas inicia pláticas
    1 mins

    ¿A Keylor Navas no le preocupa el dinero? Pumas inicia pláticas

    Liga MX

    Al respecto, Ocampos señaló que la relación del plantel con Nico Sánchez es óptima, sobre todo por el tiempo que lleva trabajando con el plantel.

    “Al final, estos días son siempre lindos para todos, tanto para los jugadores como para la gente lo viven y más en esta ciudad que lo viven muy pasional, espero que sea un lindo partido para nosotros obviamente y contento con Nico (Sánchez), es una persona que venimos conociendo desde hace mucho tiempo, ya la gente sabe lo que representa para este club.

    "En lo personal, con Nico tenemos muy buena relación desde antes que sea entrenador, contento por él, por su experiencia y apoyando la decisión y lo que tome”, agregó.

    El Monterrey goleó por 4-0 al Querétaro en lo que fue el debut de Nico Sánchez como timonel de la escuadra norteña. Todo parece indicar que, pase lo que pase, finalizará el presente Torneo Clausura 2026 de la Liga MX con los Rayados.

    Relacionados:
    Liga MXMonterrey

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Polen
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX