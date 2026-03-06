Liga MX Lucas Ocampos da pistas del ambiente en Monterrey con Nico Sánchez El jugador de la 'Pandilla' revela que el conjunto de la 'Pandilla' vive ahora una situación distinta con el nuevo director técnico.

Video Nico Sánchez ya piensa en el Clásico Regio y la forma en que Monterrey debe encararlo

Lucas Ocampos, jugador de los Rayados de Monterrey, dio pistas sobre el ambiente de su equipo ya bajo las órdenes del director técnico Nicolás Sánchez y de cara al Clásico Regio ante Tigres en la Liga MX.

El timonel Doménec Torrent salió del conjunto de la 'Pandilla' y, de esta forma, la escuadra norteña deberá afrontar quizás el partido más importante de la Fase Regular ante la escuadra de la UANL.

Al respecto, Ocampos señaló que la relación del plantel con Nico Sánchez es óptima, sobre todo por el tiempo que lleva trabajando con el plantel.

“Al final, estos días son siempre lindos para todos, tanto para los jugadores como para la gente lo viven y más en esta ciudad que lo viven muy pasional, espero que sea un lindo partido para nosotros obviamente y contento con Nico (Sánchez), es una persona que venimos conociendo desde hace mucho tiempo, ya la gente sabe lo que representa para este club.

"En lo personal, con Nico tenemos muy buena relación desde antes que sea entrenador, contento por él, por su experiencia y apoyando la decisión y lo que tome”, agregó.