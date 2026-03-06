    Liga MX

    André Jardine tiene crédito para terminar el Clausura 2026 en América

    El mal paso en el Clausura 2026 pudiera encender los focos rojos, pero existe tranquilidad.

    Por:Antonio Quiroga
    Video América tiene previsto conservar a André Jardine al menos hasta el final del Clausura 2026

    André Jardine vive quizá su peor torneo en el América desde su llegada hace casi tres años y las señales de fin de ciclo comienzan a rondar cada vez más.

    En el programa Insiders de TUDN, Zaritzi Sosa apuntó lo siguiente de lo que pudiera pasar con el futuro del entrenador brasileño en las Águilas.

    "Esperarán, alargarán la liga por lo que les dio, por el respeto que hay con Jardine y por lo menos de aquí a lo que termine el torneo respetarán ese proceso y seguramente empezarán a buscar un DT de jerarquía, más exigente que pueda aportar, pero con todas estas bajas, también es un granito en el arroz para la directiva.

    "Creo que podrían pasar cosas en el verano. Si terminan, terminarían de la mejor forma, hay otros que están volteando a ver el trabajo de Jardine, tiene el crédito para dirigir en Europa, igual y América remonta, pero en el verano puede llegar una buena oferta", señaló nuestra reportera.

    En el mismo tenor, Rodrigo Celorio y Adrián Esparza Oteo dieros sus impresiones acerca de la actualidad que se vive en el América.

    "Estás hablando del equipo con más exigencia tiene, porque desde el dueño, el mensaje es que si eres subcampeón no sirve... con la exigencia que tiene América sin inversiones brutales como Cruz Azul o Rayados de grandes nombres, pero el equipo estaba ahí. Jardine no puede estar dos torneos sin clasificar o Cuartos, eso no vale, lo veo así", comentó Celorio.

    "Hoy la plantilla está parchada, después de un tricampeonato tenías que renovarte y ves una nueva base, hay una relación que se empieza a fracturar y que va por ahí", apuntó Esparza

    Video ¡Las malas noticias no paran en el Nido de Coapa!
    Liga MXAméricaAndré Soares Jardine

