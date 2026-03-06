    Liga MX

    Mazatlán FC vs. León: horario y dónde ver el partido de la Jornada 10 del Clausura 2026

    Sigue este importante partido en las aspiraciones de ambos clubes hacia lograr la clasificación a la Fase Final del torneo

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Video Horario y dónde ver la Jornada 10 de la Liga MX Clausura 2026

    Este viernes 6 de marzo, Mazatlán FC recibirá a León en el Estadio El Encanto, encuentro correspondiente a la Jornada 10 de la Liga MX Clausura 2026.

    Mazatlán FC, que todo indica vive el torneo del adiós, pues Atlante parece comprar la franquicia para regresar a la Primera División del futbol mexicano a partir del siguiente semestre, llega en el puesto 16 con siete puntos tras dos victorias y un empate.

    Club León, por su parte, tiene el sitio 13 con 10 puntos y sin triunfos de por medio en calidad de visitante en lo que va del Clausura 2026; la última vez que ganó fuera de casa fue ante Necaxa en la Fecha 5 del Apertura 2025 en agosto pasado.

    Los aficionados podrán seguir de cerca el desarrollo de este encuentro y descubrir cómo y dónde se televisa el partido, así que no te lo pierdas.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO MAZATLÁN FC VS. LEÓN DE LA JORNADA 10


    Mazatlán FC llega al partido con la moral baja tras caer ante Atlético de San Luis, lo que genera dudas en su rendimiento y presión por revertir la situación.

    Por otro lado, León se presenta en un momento de confianza tras imponerse a Necaxa, lo que les da un impulso anímico y los convierte en un rival temible, esto luego de que su juego de la Fecha Doble ante Chivas fuera aplazado.

    • Cuándo es el Mazatlán FC vs. León: el juego es este viernes 6 de marzo en El Encanto.
    • A qué hora es el Mazatlán FC vs. León: el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 8:00PM tiempo del Este, 7:00PM tiempo del Centro y 5:00PM tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Mazatlán FC vs. León: el evento estará disponible en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y la la app de TUDN.

    Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de TUDN.

    Liga MXMazatlán FCLeón

