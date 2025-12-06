Liga MX: Tigres elimina a Cruz Azul y regresa a la Gran Final en el Apertura 2025
¡Como en los no tan viejos tiempos! Un autogol no impide que los felinos despidan a La Máquina de la Liga MX y rumbo a Catar.
Hace unos días, Cruz Azul festejaba el pase a Semifinales del Torneo Apertura 2025 después de que Chicharito fallara penal en Ciudad Universitaria con Chivas y ahora, el futbol le hace ver al conjunto de La Máquina una realidad muy distinta.
El conjunto cementero se despide de la Liga MX y también del país, para tomar rumbo a Catar para la Copa Intercontinental, todo después de empatar 1-1 con Tigres (global 2-2), aunque la mejor posición de la tabla dio el pase a los felinos.
Ironías del futbol, los dirigidos por Nicolás Larcamón culminaron su andar en el presente certamen de una de las formas más dolorosas posibles y la figura de Nahuel Guzmán volvió a engrandecerse para una instancia definitiva.
De esta forma, Tigres se ganó el derecho de disputar la Gran Final de la Liga MX, en donde ahora se medirá nada más y nada menos que al campeón Toluca que busca el bicampeonato tras eliminar a Monterrey y, de paso, evitar la Final Regia.
¡Gol de Brunetta! ¡Tigres se adelanta en el marcador!
A los 27' Tigres se adelanta en el marcador con gol del sudamericano ante Cruz Azul.
¡Nahuel Guzmán ataja penal!
A los 72', el 'Toro' Fernández falla su pena máxima.
JUEGOS DE SEMIFINALES DEL APERTURA 2025
A continuación el programa de las Semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX
PARTIDOS DE IDA
Cruz Azul 1-1 Tigres.
Monterrey 1-0 Toluca
PARTIDOS DE VUELTA
Toluca 3-2 Monterrey
Tigres vs. Cruz Azul