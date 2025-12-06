    Liga MX

    Liga MX: Tigres elimina a Cruz Azul y regresa a la Gran Final en el Apertura 2025

    ¡Como en los no tan viejos tiempos! Un autogol no impide que los felinos despidan a La Máquina de la Liga MX y rumbo a Catar.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video ¡Gol de Tigres! Los felinos marcan un tanto en el marcador

    Hace unos días, Cruz Azul festejaba el pase a Semifinales del Torneo Apertura 2025 después de que Chicharito fallara penal en Ciudad Universitaria con Chivas y ahora, el futbol le hace ver al conjunto de La Máquina una realidad muy distinta.

    El conjunto cementero se despide de la Liga MX y también del país, para tomar rumbo a Catar para la Copa Intercontinental, todo después de empatar 1-1 con Tigres (global 2-2), aunque la mejor posición de la tabla dio el pase a los felinos.

    PUBLICIDAD

    Ironías del futbol, los dirigidos por Nicolás Larcamón culminaron su andar en el presente certamen de una de las formas más dolorosas posibles y la figura de Nahuel Guzmán volvió a engrandecerse para una instancia definitiva.

    De esta forma, Tigres se ganó el derecho de disputar la Gran Final de la Liga MX, en donde ahora se medirá nada más y nada menos que al campeón Toluca que busca el bicampeonato tras eliminar a Monterrey y, de paso, evitar la Final Regia.

    ¡Gol de Brunetta! ¡Tigres se adelanta en el marcador!


    A los 27' Tigres se adelanta en el marcador con gol del sudamericano ante Cruz Azul.

    ¡Nahuel Guzmán ataja penal!


    A los 72', el 'Toro' Fernández falla su pena máxima.

    JUEGOS DE SEMIFINALES DEL APERTURA 2025


    A continuación el programa de las Semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX

    PARTIDOS DE IDA
    Cruz Azul 1-1 Tigres.
    Monterrey 1-0 Toluca

    PARTIDOS DE VUELTA
    Toluca 3-2 Monterrey
    Tigres vs. Cruz Azul

    Más sobre Liga MX

    1 min
    Así se jugará la Final de la Liga MX Apertura 2025: Toluca vs. Tigres

    Así se jugará la Final de la Liga MX Apertura 2025: Toluca vs. Tigres

    1 min
    La burla de Toluca para Monterrey con festejo de Sergio Ramos tras eliminación

    La burla de Toluca para Monterrey con festejo de Sergio Ramos tras eliminación

    1 min
    Domenéc Torrent habla de la eliminación de Monterrey de la Semifinal del Apertura 2025

    Domenéc Torrent habla de la eliminación de Monterrey de la Semifinal del Apertura 2025

    2 min
    Turco Mohamed critica arbitraje por penal de Marcel Ruiz sobre Martial

    Turco Mohamed critica arbitraje por penal de Marcel Ruiz sobre Martial

    1 min
    ¡Técnico campeón en Chile llega a los Gallos Blancos del Querétaro!

    ¡Técnico campeón en Chile llega a los Gallos Blancos del Querétaro!

    Relacionados:
    Liga MXLiguilla Liga MX

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Desastre en familia
    Sonoro - Los sonidos de una generación
    Gratis
    Tigres: La historia perfecta
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX