Hace unos días, Cruz Azul festejaba el pase a Semifinales del Torneo Apertura 2025 después de que Chicharito fallara penal en Ciudad Universitaria con Chivas y ahora, el futbol le hace ver al conjunto de La Máquina una realidad muy distinta.

El conjunto cementero se despide de la Liga MX y también del país, para tomar rumbo a Catar para la Copa Intercontinental, todo después de empatar 1-1 con Tigres (global 2-2), aunque la mejor posición de la tabla dio el pase a los felinos.

Ironías del futbol, los dirigidos por Nicolás Larcamón culminaron su andar en el presente certamen de una de las formas más dolorosas posibles y la figura de Nahuel Guzmán volvió a engrandecerse para una instancia definitiva.

De esta forma, Tigres se ganó el derecho de disputar la Gran Final de la Liga MX, en donde ahora se medirá nada más y nada menos que al campeón Toluca que busca el bicampeonato tras eliminar a Monterrey y, de paso, evitar la Final Regia.

A los 27' Tigres se adelanta en el marcador con gol del sudamericano ante Cruz Azul.

A los 72', el 'Toro' Fernández falla su pena máxima.

Cruz Azul 1-1 Tigres.

Monterrey 1-0 Toluca