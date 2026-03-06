Liga MX Oficial: partido Tigres vs. Querétaro cambia de fecha y horario en la Liga MX La Liga MX hace oficial que el Tigres vs. Querétaro se moverá de día y hora.

Video Tigres cambiará de fecha partido ante Querétaro por compromiso en Concacaf

Los Tigres de la UANL tendrán un reajuste en su calendario, específicamente dentro del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, todo debido a que se juntarán partidos en días consecutivos para el conjunto dirigido por Guido Pizarro.

Se hizo oficial, tal y como TUDN había adelantado después de que se supieran las fechas y horarios de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup que el partido Tigres vs. Querétaro tendrá un cambio de horario.

El duelo se llevará a cabo el próximo domingo 15 de marzo a las 17:00 en el Estadio Universitario.

En ese tenor, Tigres tenía pactado disputar su duelo de la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX ante Querétaro en el Estadio Universitario el próximo 13 de marzo.

La Concacaf dictaminó que, un día antes, los Tigres deberán estar en la cancha del Cincinnati para disputar la ida de los Octavos de Final de la Champions Cup.