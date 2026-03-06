Oficial: partido Tigres vs. Querétaro cambia de fecha y horario en la Liga MX
La Liga MX hace oficial que el Tigres vs. Querétaro se moverá de día y hora.
Los Tigres de la UANL tendrán un reajuste en su calendario, específicamente dentro del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, todo debido a que se juntarán partidos en días consecutivos para el conjunto dirigido por Guido Pizarro.
Se hizo oficial, tal y como TUDN había adelantado después de que se supieran las fechas y horarios de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup que el partido Tigres vs. Querétaro tendrá un cambio de horario.
El duelo se llevará a cabo el próximo domingo 15 de marzo a las 17:00 en el Estadio Universitario.
En ese tenor, Tigres tenía pactado disputar su duelo de la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX ante Querétaro en el Estadio Universitario el próximo 13 de marzo.
La Concacaf dictaminó que, un día antes, los Tigres deberán estar en la cancha del Cincinnati para disputar la ida de los Octavos de Final de la Champions Cup.
Ante este panorama, y con el reglamento en mano en el futbol mexicano en el que se establece que ningún equipo podrá jugar un partido sino hasta 72 horas después de terminado un duelo en territorio extranjero, por lo que el duelo del 13 de marzo se reprogramará.