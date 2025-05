Anselmi lanza advertencia vs. Cruz Azul por "mentirle a la gente"

“Los valores están ahí, los publicó Porto, así es que dejen de mentirle a la gente, por favor, dejen de mentirle, no hay insolvencia, todo eso es mentira.

“No hay acuerdo de confidencialidad, las cosas son transparentes, ahí están los números. No me puedo declarar insolvente cuando Porto es el que me respalda”, sentenció el argentino.