    Liga MX

    Santiago Baños responde a frontal si se va del América

    El presidente deportivo de las Águilas habló sobre los rumores que lo colocan fuera del club y de la prioridad en el semestre, Liga o Concacaf.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    add
    Síguenos en Google
    Video América: Santiago Baños responde frontal si se va o no de las Águilas

    Santiago Baños, presidente deportivo de las Águilas del América, atajó todo tipo de rumores respecto a su continuidad en el club debido a la falta de resultados esperados y positivos en la Liga MX Clausura 2026, donde cosechan dos derrotas consecutivas, ambos de local.

    Además, el conjunto de Coapa llega a la Jornada10 fuera de zona de clasificación; es noveno en la tabla con 11 puntos y como visitante, condición en la que juega este fin de semana, apenas registra una victoria.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    André Jardine tiene crédito para terminar el Clausura 2026 en América
    1 mins

    André Jardine tiene crédito para terminar el Clausura 2026 en América

    Liga MX
    Mazatlán FC vs. León: horario y dónde ver el partido de la Jornada 10 del Clausura 2026
    2 mins

    Mazatlán FC vs. León: horario y dónde ver el partido de la Jornada 10 del Clausura 2026

    Liga MX
    Necaxa vs. Pumas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 10 del Clausura 2026
    2 mins

    Necaxa vs. Pumas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 10 del Clausura 2026

    Liga MX
    Cruz Azul, Puebla y Toluca, por la semana perfecta de nueve puntos
    2:05

    Cruz Azul, Puebla y Toluca, por la semana perfecta de nueve puntos

    Liga MX
    Cruz Azul arriesgó con Kevin Mier y ganó en su apuesta
    1:27

    Cruz Azul arriesgó con Kevin Mier y ganó en su apuesta

    Liga MX
    Amaury Vergara reconoce tiempos díficiles en Chivas
    2:39

    Amaury Vergara reconoce tiempos díficiles en Chivas

    Liga MX
    José Luis Caicedo se fue de Pumas a pesar de que había opción de permanencia
    1 mins

    José Luis Caicedo se fue de Pumas a pesar de que había opción de permanencia

    Liga MX
    ¿A Keylor Navas no le preocupa el dinero? Pumas inicia pláticas
    1 mins

    ¿A Keylor Navas no le preocupa el dinero? Pumas inicia pláticas

    Liga MX
    ¿América sumará refuerzo? El panorama después de la lesión de Víctor Dávila
    1 mins

    ¿América sumará refuerzo? El panorama después de la lesión de Víctor Dávila

    Liga MX
    Joao Pedro reconoce ofertas en México y en el extranjero
    2:08

    Joao Pedro reconoce ofertas en México y en el extranjero

    Liga MX

    “No, no, no. No hay nada de eso (una posible salida del América). Tengo contrato por cinco años que firmé, si mal no recuerdo, el año pasado. Estoy tranquilo aquí, cuando me notifiquen que mi ciclo terminó a lo que sigue.

    “Hasta el día de hoy estoy firme, trabajando, convencido de lo que estamos haciendo, del proyecto. En estos momentos la verdad no me interesa salir del club si es que hubiera oferta de otro equipo o de la Federación Mexicana de Futbol”, indicó Santiago Baños este viernes en conferencia de prensa.

    AMÉRICA Y SU OBJETIVO EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO, ¿LIGA MX O CONCACAF?

    Las Águilas aún se mantienen con muchas posibilidades de clasificar a la Liguilla para seguir en la contienda del título en lo que es calificado como el final de un ciclo en el que llegaron a ser Tricampeones.

    Además, América se encuentra instalado en los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup, donde este año anhelan el título para así obtener un pase a la siguiente edición del Mundial de Clubes, que por cierto Mikel Arriola desea que México sea sede en un mediano plazo.

    “El objetivo final en este club siempre son los títulos, tenemos pendiente el título internacional de Concacaf, estamos enfocados en eso sin dejar de lado a la Liga, porque quisiéramos sumar otro título de Liga, qué mejor que pelear por los dos.

    “Cuando tengamos que ver si podemos compaginar los dos o escoger uno en su momento pues tendremos que hacer una decisión”, indicó Santiago Baños de cara al partido Querétaro vs. América de la Liga MX Clausura 2026.

    Relacionados:
    Liga MXAméricaSantiago Baños

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Polen
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX