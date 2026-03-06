Liga MX Santiago Baños responde a frontal si se va del América El presidente deportivo de las Águilas habló sobre los rumores que lo colocan fuera del club y de la prioridad en el semestre, Liga o Concacaf.

Video América: Santiago Baños responde frontal si se va o no de las Águilas

Santiago Baños, presidente deportivo de las Águilas del América, atajó todo tipo de rumores respecto a su continuidad en el club debido a la falta de resultados esperados y positivos en la Liga MX Clausura 2026, donde cosechan dos derrotas consecutivas, ambos de local.

Además, el conjunto de Coapa llega a la Jornada10 fuera de zona de clasificación; es noveno en la tabla con 11 puntos y como visitante, condición en la que juega este fin de semana, apenas registra una victoria.

PUBLICIDAD

“No, no, no. No hay nada de eso (una posible salida del América). Tengo contrato por cinco años que firmé, si mal no recuerdo, el año pasado. Estoy tranquilo aquí, cuando me notifiquen que mi ciclo terminó a lo que sigue.

“Hasta el día de hoy estoy firme, trabajando, convencido de lo que estamos haciendo, del proyecto. En estos momentos la verdad no me interesa salir del club si es que hubiera oferta de otro equipo o de la Federación Mexicana de Futbol”, indicó Santiago Baños este viernes en conferencia de prensa.

AMÉRICA Y SU OBJETIVO EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO, ¿LIGA MX O CONCACAF?

Las Águilas aún se mantienen con muchas posibilidades de clasificar a la Liguilla para seguir en la contienda del título en lo que es calificado como el final de un ciclo en el que llegaron a ser Tricampeones.

“El objetivo final en este club siempre son los títulos, tenemos pendiente el título internacional de Concacaf, estamos enfocados en eso sin dejar de lado a la Liga, porque quisiéramos sumar otro título de Liga, qué mejor que pelear por los dos.