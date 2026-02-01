    Liga MX

    Cruz Azul realiza oferta por Joao Pedro, delantero del Atlético San Luis

    La Máquina quiere renovar su ataque antes de finalizar el mercado de fichajes en el Futbol Mexicano.

    Por:
    Alonso Ramírez
    add
    Video Cruz Azul está a detalles de firmar al goleador de la Liga MX

    El viernes pasado, Cruz Azul visitó la frontera y sacó el triunfo 4-3 en un partido emocionante frente a FC Juárez, pero hay altas probabilidades de que su delantero Gabriel Fernández esté lesionado.

    El Toro no estaría para el juego ante Toluca de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX, por lo que la directiva Cementera está haciendo lo posible por traer a un delantero más al equipo, al momento solo cuentan con Fernández y con Bryan Gamboa.

    De acuerdo con información de Zaritzi Sosa, reportera de TUDN, Cruz Azul hizo una buena oferta por el atacante de Atlético de San Luis, Joao Pedro, campeón de goleo en el torneo anterior.

    La Máquina habría aceptado las condiciones del brasileño en cuanto a salario, el contrato sería por dos años y opción a uno más por rendimiento.

    Solo detalles separan al artillero de llegar a La Noria, ya que San Luis está en posición de retenerlo, ya que cuenta con el contrato vigente.

    Tras cuatro jornadas, Joao Pedro es el máximo goleador del Clausura 2026 con cuatro goles, solo uno arriba del mexicano de Chivas, Armando ‘Hormiga’ González.

    Video Tabla de goleo Liga MX al momento: Joao Pedro y Hormiga, líderes con estos goles
