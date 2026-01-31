Efraín Juárez aclara llegada de Uriel Antuna a Pumas
El técnico de los Pumas aclara las razones por las que Uriel Antuna llegó al equipo para el Clausura 2026.
Luego de la contundente victoria de Pumas 4-0 sobre Santos Laguna, el técnico de los universitarios, tras debutar a Uriel Antuna en la parte complementaria, habló un poco de los motivos de su llegada.
" Uriel siempre ha estado en carpeta, totalmente desde que llegué, es un tipo que le gusta a la institución, en ese aspecto Toño (Sancho) ha sido muy respetuoso en entender que son las necesidades del equipo".
Para el estratega, a partir de que se supo de la posible salida de Jorge Ruvalcaba se comenzó la búsqueda de un nuevo jugador que cubriera las necesidades del equipo.
"Cuando sabíamos que se venía la posibilidad hace un tiempo que venían negociando el tema de Ruva, el club me muestra opciones y la opción que me gusta a mi es la de Uriel".
Finalmente, Efraín Juárez se mostró seguro que Uriel Antuna crecerá en las filas auriazules y dejará atrás su mala racha que tuvo con los Tigres.
"Yo feliz, lo conozco, es un tipo que si bien es cierto en el último periodo no fue el Antuna que conocemos, para eso estamos aquí, es parte de lo que hacemos, desarrollar, mejorar jugadores, regresarles la confianza, que sean mejores personas, mejores jugadores y creo que llega a un club que, bajo sus condiciones, le va a ayudar a crecer".