Pumas UNAM Efraín Juárez aclara llegada de Uriel Antuna a Pumas El técnico de los Pumas aclara las razones por las que Uriel Antuna llegó al equipo para el Clausura 2026.

Video ¿Lo pidió? Efraín Juárez aclara llegada de Antuna

" Uriel siempre ha estado en carpeta, totalmente desde que llegué, es un tipo que le gusta a la institución, en ese aspecto Toño (Sancho) ha sido muy respetuoso en entender que son las necesidades del equipo".

Para el estratega, a partir de que se supo de la posible salida de Jorge Ruvalcaba se comenzó la búsqueda de un nuevo jugador que cubriera las necesidades del equipo.

"Cuando sabíamos que se venía la posibilidad hace un tiempo que venían negociando el tema de Ruva, el club me muestra opciones y la opción que me gusta a mi es la de Uriel".

Finalmente, Efraín Juárez se mostró seguro que Uriel Antuna crecerá en las filas auriazules y dejará atrás su mala racha que tuvo con los Tigres.