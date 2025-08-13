La salida de Georgios Giakoumakis de Cruz Azul se volvió algo telenovelesco, desde una supuesta difusión del millonario contrato del futbolista hasta la duda sembrada sobre su continuaría o no en el equipo a falta de un acuerdo y con el tiempo encima.

El delantero griego volvió al futbol de su país para jugar con PAOK en la Superliga de Grecia y apenas este miércoles despareció de la plantilla de La Máquina en los registros de la Liga MX.

El estira y afloja para su salida y el supuesto interés incluso de hasta un equipo en la MLS por él, donde incluso llegó a jugar antes para el Atlanta United, tuvo un desenlace satisfactorio para todas las partes.

Es poco probable que Giakoumakis debute con su nuevo club este jueves dentro de la Tercera Fase de Clasificación de la UEFA Europa League en el juego de vuelta ante el austríaco Wolfsberger. Sin embargo, pudiera tener sus primeros minutos con PAOK el 24 de agosto ante AEL Larissa en la Superliga.

ASÍ FUE LA PRESENTACIÓN DE GEORGIOS GIAKOUMAKIS

PAOK anunció de manera oficial al exjugador del Cruz Azul como su refuerzo con un video en el que simula una telenovela mexicana, con Gaby Spanic como protagonista, y donde se revela de forma dramática el arribo del delantero de 30 años de edad.

Una televisión en un cuarto es el anuncio esperado de Georgios Giakoumakis, quien ya porta los colores albinegros para su nueva aventura en su vuelta a la Superliga de Grecia, donde ya fue campeón años atrás con el AEK Atenas.