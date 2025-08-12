El Inter Miami de Lionel Messi podría dejar a Cruz Azul sin su central estelar Gonzalo Piovi mucho antes de la mitad torneo en México.

De acuerdo con Adrián Esparza, para TUDN, La Máquina y las Garzas de la MLS ya iniciaron negociaciones para fichar a Piovi, pero solo dejarán libre a su defensa central si el Inter pone cierta cantidad sobre la mesa.

La directiva de Cruz Azul pide 7 millones de dólares por el jugador, a quien la institución celeste compró hace un año y ocho meses en 4 millones.

Si el Inter Miami no está dispuesto a desembolsar dicha cantidad, La Máquina no escuchará más ofertas.

Piovi es uno de los referentes de Cruz Azul en la cancha, quien recientemente levantó el título de la Concacaf Champions Cup bajo las órdenes de Vicente Sánchez.