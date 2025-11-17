Video "Tristísimo, no lo aplaudo", la crítica de César Montes a los abucheos al Tri

César Montes habló de sus planes de preparación para el Mundial 2026 ante el parón de la Liga de Rusia en los siguientes meses, pero también del tema del momento en Selección Mexicana.

En palabras para TUDN en entrevista con Gibrán Araige y Mauricio Ymay, Cachorro fue puntual en su opinión luego de los abucheos recibidos por parte de la afición en Torreón a jugadores del Tri.

"Creo que mis compañeros refirieron después del partido, tanto Raúl, el Chiquito también comentó, sí llegan al grupo los abucheos que nos hicieron sentir en Torreón, creo que no los merecíamos por cómo competimos. Sé que la genta va al espectáculo, a ver goles… pero un 0-0 en un Mundial es un punto y es muy positivo".

Montes aseguró que tanto Luis Malagón como Raúl 'Tala' Rangel fueron objeto de críticas e insultos, únicamente porque Carlos Acevedo, portero de Santos Laguna, no tuvo minutos.

"No comparto mucho los abucheos, queremos hacer sentir a la gente que somos México, mucha gente gritaba 'Acevedo, Acevedo', entiendo que estábamos jugando en Torreón, que es su casa, pero somos México, somos la selección, no somos un club. En el calentamiento, Malagón estaba a un lado y le estaban gritando porque pertenece al América y en este caso iba a jugar Tala".

César Montes aseguró que los abucheos tienen su lado positivo también por la presión que pueden llegar a sentir en el Mundial 2026 al ser locales, pero el sentimiento al interior es de desilusión en la Selección Mexicana.

"Nos sirvió como un poco de presión, de lo que se va a venir en el Mundial, evidentemente sabemos que en la fiesta grande van a estar con nosotros y van a apoyar en los 90 minutos, pero en un partido de preparación no lo entiendo y no lo aplaudo. Pero fue una buena prueba para Tala, en este caso, que le gritaban esa palabra (put...) estando en casa, una buena prueba mentalmente y creo que lo hizo bastante bien.

"El sentir es tristísimo porque estamos en casa, contra una gran selección como Uruguay. El mismo entrenador de ellos, que es muy respetado en el futbol, destacó el funcionamiento de nosotros, pero es futbol. También hay poca gente que en realidad va a ver futbol, gente que analiza futbol".