Video ¿Sin Final en Navidad? Lo que tiene que pasar con Cruz Azul

Mucha polémica ha generado la situación de Cruz Azul en la Copa Intercontinental y las consecuencias que acarrearía en la Liga MX, puesto que de llegar a la Final en la Liga MX, todo indicaría que el partido de Ida se jugaría en plena Navidad, el 25 de diciembre.

El cuadro cementero actualmente se encuentra instalado en las Semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX, donde se medirá a los Tigres, llave de la que si sale victorioso, comenzaría a pensar en su futuro calendario y la fechas de los partidos que se le vendría.

Paralelo a este cotejo, en el torneo de la FIFA La Máquina enfrentará al Campeón de la Copa Libertadores, que en este caso es el Flamengo de Brasil, partido que depende el resultado, podría complicar su andar en las instancias finales de futbol local.

En caso de que se imponga al cuadro sudamericano y también venza a los Tigres, no habrá otra opción para el Cruz Azul más que jugar la Final de Futbol Mexicano el 25 y 28 de diciembre, lo que afectaría los planes familiares de varios y no solamente de los equipos, sino incluso de aficionados.

Sin embargo, a decir de Alex de la Rosa, en caso de que los comandados por Nicolás Larcamón no logren imponerse al Flamengo, todas estas fechas podrían cambiar, ya que al no tener más compromisos en el torneo organizado por la FIFA, la Final de Futbol Mexicano se disputaría una semana antes, es decir, entre el 18 y el 21 de diciembre.