Danilo anotó el gol del triunfo del Flamengo ante Palmeiras.

Este sábado, Flamengo se coronó campeón de la Copa Libertadores tras vencer 1-0 al Palmeiras, con un gol de Danilo al minuto 67 que decidió la Final.

Por su parte, Cruz Azul se proclamó campeón de la Concachampions tras superar en la final a Vancouver Whitecaps, sumando victorias previas sobre Real Hope, Seattle Sounders, América y Tigres.

El encuentro reunirá a los monarcas de los dos torneos más importantes de América, en lo que será la segunda edición del Derbi de las Américas. Si La Máquina logra derrotar a los brasileños avanzaría a la Copa Challenger, donde se mediría contra el Pyramids FC, vencedor de la llave África-Asia-Pacífico.

Flamengo llega al partido tras eliminar a Inter de Porto Alegre, Estudiantes, Racing y Palmeiras, consolidándose como una de las principales potencias del continente.