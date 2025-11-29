    Flamengo

    Flamengo gana la Libertadores y será rival de Cruz Azul en Copa Intercontinental

    Estos dos equipos protagonizarán el ‘Derbi de las Américas’ el próximo miércoles 10 de diciembre.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Danilo anotó el gol del triunfo del Flamengo ante Palmeiras.
    Imagen Hector Vivas/Getty Images
    Danilo anotó el gol del triunfo del Flamengo ante Palmeiras.

    Cruz Azul ya tiene confirmado su primer rival en la Copa Intercontinental 2025: Flamengo de Brasil. El duelo, que enfrentará a los campeones de Concachampions y Copa Libertadores, se celebrará el miércoles 10 de diciembre y ha sido denominado como el ‘Derbi de las Américas’.

    Este sábado, Flamengo se coronó campeón de la Copa Libertadores tras vencer 1-0 al Palmeiras, con un gol de Danilo al minuto 67 que decidió la Final.

    Por su parte, Cruz Azul se proclamó campeón de la Concachampions tras superar en la final a Vancouver Whitecaps, sumando victorias previas sobre Real Hope, Seattle Sounders, América y Tigres.

    El encuentro reunirá a los monarcas de los dos torneos más importantes de América, en lo que será la segunda edición del Derbi de las Américas. Si La Máquina logra derrotar a los brasileños avanzaría a la Copa Challenger, donde se mediría contra el Pyramids FC, vencedor de la llave África-Asia-Pacífico.

    Flamengo llega al partido tras eliminar a Inter de Porto Alegre, Estudiantes, Racing y Palmeiras, consolidándose como una de las principales potencias del continente.

    Cruz Azul y Flamengo buscarán ahora ampliar el palmarés de sus clubes en el escenario internacional.

