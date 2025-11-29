Flamengo gana la Libertadores y será rival de Cruz Azul en Copa Intercontinental
Estos dos equipos protagonizarán el ‘Derbi de las Américas’ el próximo miércoles 10 de diciembre.
Cruz Azul ya tiene confirmado su primer rival en la Copa Intercontinental 2025: Flamengo de Brasil. El duelo, que enfrentará a los campeones de Concachampions y Copa Libertadores, se celebrará el miércoles 10 de diciembre y ha sido denominado como el ‘Derbi de las Américas’.
Este sábado, Flamengo se coronó campeón de la Copa Libertadores tras vencer 1-0 al Palmeiras, con un gol de Danilo al minuto 67 que decidió la Final.
Por su parte, Cruz Azul se proclamó campeón de la Concachampions tras superar en la final a Vancouver Whitecaps, sumando victorias previas sobre Real Hope, Seattle Sounders, América y Tigres.
El encuentro reunirá a los monarcas de los dos torneos más importantes de América, en lo que será la segunda edición del Derbi de las Américas. Si La Máquina logra derrotar a los brasileños avanzaría a la Copa Challenger, donde se mediría contra el Pyramids FC, vencedor de la llave África-Asia-Pacífico.
Flamengo llega al partido tras eliminar a Inter de Porto Alegre, Estudiantes, Racing y Palmeiras, consolidándose como una de las principales potencias del continente.
Cruz Azul y Flamengo buscarán ahora ampliar el palmarés de sus clubes en el escenario internacional.