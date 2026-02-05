    Cruz Azul

    'Toro' Fernández sale lastimado en Concacaf Champions Cup: ¿qué hará Cruz Azul?

    En caso de que Gabriel Fernández tenga una lesión fuerte, el equipo de Nicolás Larcamón estará en serios problemas.

    Por:Fernando Vázquez
    Cruz Azul goleó en su debut en la Concacaf Champions Cup por 3-0 ante el Vancouver Whitecaps, aunque el panorama no es tan alentador después de este partido en Canadá, sobre todo por Gabriel 'Toro' Fernández.

    El delantero sudamericano se fue lasimado del partido después de una fuerte entrada sobre el final del compromiso que, de hecho, desató una pequeña bronca en la cancha.

    Nicolás Larcamón, director técnico del conjunto cementero, incluso fue amonestado después de una severa molestia por su jugador, que mostró un mal semblante mientras salía del terreno de juego sin poder apoyar su pie.

    El propio Larcamón explicó que se esperarán los estudios pertinentes para saber la gravedad de una posible lesión del 'Toro' Fernández, quien ya era baja ante Toluca en la Liga MX debido a expulsión, pero que ahora, puede poner en predicamentos a La Máquina.

    Mateo Levy es quizás el único jugador que puede cumplir con labores ofensivas, si bien Cruz Azul, en este momento y ante la falta de refuerzos en la posición, no tiene a un delantero nominal si no se trata de Gabriel Fernández.

