Liga MX Cruz Azul: la fecha exacta del regreso de Kevin Mier genera titubeos en Andrés Gudiño El portero colombiano volverá a la actividad tras la lesión que sufrió en el 2025 en un partido ante Pumas.

Video Cruz Azul: Kevin Mier tiene fecha de regreso oficial con el Cruz Azul

Si bien era una noticia que se manejó desde el fin de semana pasado, cuando reapareció con el primer equipo pero lo hizo como suplente en el juego frente a Pumas, ahora en su regreso en El Encanto será el banderazo en la lucha con Andrés Gudiño por una titularidad.

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Sin embargo, se ha comentado en redes sociales y en ámbitos deportivos que la vuelta del guardameta sudamericano parece que puso nervioso a Andrés Gudiño, quien se ha visto titubear en los juegos y parece también con un aire de inseguridad.

“A partir de que Kevin Mier apareció en la banca, hemos visto dudar a Andrés Gudiño, para mí ante Pumas es un accidente. En el gol ante Monterrey pudo hacer algo más, le pegan lejos y tiene mucha personas por delante Andrés, pierde de vista por un segundo el balón y cuando quiere reaccionar ya lo tenía cerca. No diría que son errores graves”, indicó Adrián Esparza en Insiders de TUDN.

KEVIN MIER RETOMA LA TITULARIDAD EN CRUZ AZUL

El regreso del colombiano no quiere decir que tenga la titularidad ganada bajo los tres postes de La Máquina, pues a decir de Adrián Esparza, “donde vamos a ver quién es realmente el portero titular de Cruz Azul es ante Pachuca después de la Fecha FIFA”

Asimismo, Rodrigo Celorio comentó en Insiders que “Larcamón tenía claro que se iba a ir por momentos y el momento era de Andrés Gudiño. Evidentemente me parece natural que Andrés empiece con algunas dudas, empieza a sentir pasos porque el titular está listo, está muy cerca de estar al 100 por ciento.

“En esta parte muy importante del torneo con LAFC (en la Concacaf Champions Cup) se aprieta el calendario”, ahora la teoría es que uno resguarde el arco de La Máquina en la Liga MX y el otro en el torneo de la zona a nivel internacional.