    Cruz Azul

    Larcamón adelanta fecha de regreso de Kevin Mier a la titularidad con Cruz Azul

    El técnico de Cruz Azul confía en Andrés Gudiño, pero pronto le dará una oportunidad al colombiano.

    Por:Kevin R. Yu
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    Video Larcamón adelanta la vuelta de Kevin Mier a la titularidad con Cruz Azul

    Nicolás Larcamón garantizó la titularidad de Andrés Gudiño para el partido de vuelta Cruz Azul vs. Monterrey de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup, sin embargo, puso fecha para el regreso de Kevin Mier con el primer equipo.

    El técnico de La Máquina analizará darle la titularidad al portero colombiano para el duelo de la Jornada 12 del Clausura 2026 ante Mazatlán que se jugará el próximo viernes 20 de marzo.

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    Aunque es más seguro que Kevin Mier inicie con el primer equipo para el amistoso que se celebrará durante la fecha FIFA de marzo contra Atlético Nacional el próximo miércoles 25 de marzo en San José, California.

    “Su vuelta a las canchas será valorado, sobre todo para el último partido antes del receso, el amistoso que tenemos en el receso, por el momento seguimos considerando a Gudi como el arquero que va afrontar el partido de mañana”, mencionó Larcamón en rueda de prensa.

    El pasado 3 de marzo, Kevin Mier reapareció con Cruz Azul cuatro meses después de sufrir una fractura de tibia en la pierna derecha, aunque lo hizo jugando para el equipo Sub-21.

    Carlos Rotondi causa baja de Cruz Azul vs. Monterrey

    Por otra parte, el técnico de Cruz Azul confirmó la baja de Carlos Rotondi para la vuelta ante Rayados que se disputará este martes 17 de marzo en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

    “Rodo todavía está con molestias, para este partido difícilmente estará para el XI, pero confió en que no se va a perder mucho de los compromisos que se nos vienen en el calendario”, añadió Larcamón.

    Rotondi se lesionó la pierna izquierda en el Pumas vs. Cruz Azul al tratar de asistir a un compañero y, tras ser asistido por el cuerpo médico celeste, se optó porque abandonara la cancha al minuto 30 del partido.

    Video ¡Se encienden las alarmas! Rodolfo Rotondi sale de cambio por lesión
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