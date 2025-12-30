Así entrena Miguel Borja previo a reportarse con Cruz Azul para el Clausura 2026
El delantero colombiano Miguel Borja ya se encuentra en la CDMX y se prepara de cara al inicio del torneo del futbol mexicano.
Miguel Borja, delantero colombiano de 32 años de edad, llegó hace dos días a la CDMX para reportar como refuerzo de Cruz Azul rumbo a la Liga MX Clausura 2026 que inicia el próximo 9 de enero y con el cuadro celeste en acción el 10 de enero ante León.
Sin embargo, aún falta el anuncio oficial por parte del cuadro celeste y mientras no se defina su traspaso de manera definitiva, pues aún pertenece al River Plate de Argentina, Miguel Borja se entrena por su cuenta.
El colombiano publicó en sus redes sociales una fotografía en la que entrena en un gimnasia por su cuenta y sin la indumentaria de su nuevo equipo.
De acuerdo con Adrián Esparza para TUDN, el romperredes colombiano se integrará a los trabajos de Cruz Azul, que dirige Nicolás Larcamón, hasta el viernes 2 de enero toda vez que haya firmado contrato con el conjunto de La Noria.
Miguel Borja llega al futbol mexicano luego de que Boca Juniors también lo pretendiera después de cuatro años en el cuadro de los Millonarias, el acérrimo rival del cuadro xeneize.
Borja jugó 31 partidos e hizo siete goles en 2025 con River Plate, se espera que su experiencia permita ser ese referente en la delantera del Cruz Azul que tanto anhela el equipo en sus aspiraciones al título, el cual no gana desde el Guard1anes 2021.