Futbol Estufa Liga MX Así entrena Miguel Borja previo a reportarse con Cruz Azul para el Clausura 2026 El delantero colombiano Miguel Borja ya se encuentra en la CDMX y se prepara de cara al inicio del torneo del futbol mexicano.

Sin embargo, aún falta el anuncio oficial por parte del cuadro celeste y mientras no se defina su traspaso de manera definitiva, pues aún pertenece al River Plate de Argentina, Miguel Borja se entrena por su cuenta.

El colombiano publicó en sus redes sociales una fotografía en la que entrena en un gimnasia por su cuenta y sin la indumentaria de su nuevo equipo.

De acuerdo con Adrián Esparza para TUDN, el romperredes colombiano se integrará a los trabajos de Cruz Azul, que dirige Nicolás Larcamón, hasta el viernes 2 de enero toda vez que haya firmado contrato con el conjunto de La Noria.

Miguel Borja llega al futbol mexicano luego de que Boca Juniors también lo pretendiera después de cuatro años en el cuadro de los Millonarias, el acérrimo rival del cuadro xeneize.