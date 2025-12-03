Video Este es el equipo en el que colocan a Alan Pulido para el Clausura 2026

La Liga MX Apertura 2025 está a punto de concluir, ya se juega la fase de Semifinales y con la eliminación de Chivas de Guadalajara en los Cuartos de Final comienza la preparación del equipo hacia el Clausura 2026 tras un breve descanso.

Aún con Gabriel Milito como director técnico, el Rebaño sigue con el ayuno de títulos en el futbol mexicano y ahora fueron frenados por un Cruz Azul que busca certificar su buen semestre y se afianza cada vez más como candidato a campeón.

Si bien aún no hay fichajes o versiones oficiales sobre bajas y altas en Chivas, el martes pasado se supo de su primer ‘refuerzo’ tras acabar su préstamo con Puebla por lo que tendrá que reportar de nuevo en la Perla Tapatía.

Además, suena la incorporación de un elemento del Chicago Fire de la MLS, algo que comienza a ser habitual en el equipo rojiblanco, luego de que trajo de la liga estadounidense en torneos pasados a Cade Cowell y de manera indirecta a Efraín Álvarez.

ALAN PULIDO, ¿FUERA DE CHIVAS?

En los recientes días suena la posibilidad de que el delantero mexicano Alan Pulido salga del equipo en busca de más minutos de juego luego de apenas participar en seis encuentros, cinco del torneo regular y uno de Liguilla en el Apertura 2025 y con sólo dos juegos como titular.

En total, el futbolista de 34 años de edad sumó apenas 249 minutos en la fase regular más 14 en la Liguilla tras entrar de cambio en el juego de vuelta de los Cuartos de Final frente a Cruz Azul.