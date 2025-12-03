    Liga MX

    Colocan a Alan Pulido fuera de Chivas de cara a la Liga MX Clausura 2026

    El delantero busca más minutos fuera de Chivas tras apenas dos juegos como titular en el Apertura 2025.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video Este es el equipo en el que colocan a Alan Pulido para el Clausura 2026

    La Liga MX Apertura 2025 está a punto de concluir, ya se juega la fase de Semifinales y con la eliminación de Chivas de Guadalajara en los Cuartos de Final comienza la preparación del equipo hacia el Clausura 2026 tras un breve descanso.

    Aún con Gabriel Milito como director técnico, el Rebaño sigue con el ayuno de títulos en el futbol mexicano y ahora fueron frenados por un Cruz Azul que busca certificar su buen semestre y se afianza cada vez más como candidato a campeón.

    PUBLICIDAD

    Si bien aún no hay fichajes o versiones oficiales sobre bajas y altas en Chivas, el martes pasado se supo de su primer ‘refuerzo’ tras acabar su préstamo con Puebla por lo que tendrá que reportar de nuevo en la Perla Tapatía.

    Además, suena la incorporación de un elemento del Chicago Fire de la MLS, algo que comienza a ser habitual en el equipo rojiblanco, luego de que trajo de la liga estadounidense en torneos pasados a Cade Cowell y de manera indirecta a Efraín Álvarez.

    ALAN PULIDO, ¿FUERA DE CHIVAS?

    En los recientes días suena la posibilidad de que el delantero mexicano Alan Pulido salga del equipo en busca de más minutos de juego luego de apenas participar en seis encuentros, cinco del torneo regular y uno de Liguilla en el Apertura 2025 y con sólo dos juegos como titular.

    En total, el futbolista de 34 años de edad sumó apenas 249 minutos en la fase regular más 14 en la Liguilla tras entrar de cambio en el juego de vuelta de los Cuartos de Final frente a Cruz Azul.

    Algunas versiones colocan a Alan Pulido en los Rayos del Necaxa en calidad a préstamo y ello ante la posibilidad de que llegue Ángel Sepúlveda a Chivas, por lo que así desahogan un lugar a la ofensiva. Incluso en la operación existe la posibilidad de que el Guadalajara aún pague parte del salario de Pulido.

    No te pierdas el sorteo del Mundial 2026 EN VIVO en ViX. Solo disponible en México.

    Más sobre Liga MX

    1 min
    Recado de fans de Cruz Azul a Ángel Sepúlveda: "En Chivas no vas a ganar nada"

    Recado de fans de Cruz Azul a Ángel Sepúlveda: "En Chivas no vas a ganar nada"

    1 min
    Cruz Azul vs. Tigres | Horario y dónde ver juego de Ida Semifinales de Liga MX

    Cruz Azul vs. Tigres | Horario y dónde ver juego de Ida Semifinales de Liga MX

    1 min
    Monterrey considera "absurdo" en ya pensar en la final regia previo al duelo vs. Toluca

    Monterrey considera "absurdo" en ya pensar en la final regia previo al duelo vs. Toluca

    1 min
    Las palabras de Guido Pizarro que ilusionan en Tigres previo al juego vs. Cruz Azul

    Las palabras de Guido Pizarro que ilusionan en Tigres previo al juego vs. Cruz Azul

    2 min
    Chivas tiene a su primer ‘refuerzo’ con miras al Clausura 2026

    Chivas tiene a su primer ‘refuerzo’ con miras al Clausura 2026

    Relacionados:
    Liga MXFutbol Estufa Liga MXGuadalajaraNecaxa

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Desastre en familia
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    Bajo un volcán
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX