Liga MX: horario y dónde ver el Atlético de San Luis vs. Chivas

Cuándo ver el Atlético de San Luis vs. Chivas: viernes 13 de enero.

Por dónde ver Atlético de San Luis vs. Chivas: En Estados Unidos lo puedes ver en exclusiva por Vix+

A qué hora ver Atlético de San Luis vs. Chivas: 8:00 PM tiempo del Este, 7:00 PM tiempo del Centro, 5:00 PM tiempo del Pacífico.