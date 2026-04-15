Liga MX Matías Almeyda considera a Gabriel Milito el ideal para Chivas El extécnico del Rebaño Sagrado habló sobre el paso que lleva su compatriota en la Liga MX.

Video Almeyda opina sobre Milito y sorprende a los Chivahermanos

Matías Almeyda habló sobre la actualidad que tiene Chivas con Gabriel Milito en el Clausura 2026 de la Liga MX y dio su opinión acerca de su compatriota.

El entrenador con paso en el futbol mexicano, concedió una entrevista a Adrián Marcelo en su canal de Youtube, tras haber coincidido el presentador con sus hijas en días pasados.

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Matías Almeyda considera perfecto a Milito



Almeyda recordó su paso por la Liga MX, con Chivas que fue campeón de México, Concacaf y Copa MX en su charla con Adrián Marcelo, para después comentar sobre Gabriel Milito.

"La verdad que viví años maravillosos, me quedó México en mi corazón, más allá de tener la posibilidad de ganar, entrené un grupo de jugadores espectaculares, nos seguimos hablando, al futbolista le gusta que lo traten como personas, si durmieron bien, si pelearon con su mujer, si el nene está enfermo.

" Me gusta mucho lo de Milito, creo que él es el indicado y está agarrando una generación de jóvenes y está perfecto para el lugar, el momento y sobre todo la sabiduría que tiene", para después hablar de solo jugar con mexicanos como lo vivió él en carne propia.

"Lo veo como un plus y después tiene en contra la parte económica, los mexicanos quieres jugar en Chivas y después una selección, porque ellos comen lo mismo, misma música, mismas bromas".

La traición del Sevilla a Matías Almeyda



Matías Almeyda habló de su despido como entrenador del Sevilla de LaLiga de España, al considerarla como una traición,

"Hasta un día antes de que me dijeran que me tenía que ir, me decían que me iba a quedar hasta el final. Esa traición del fútbol es la que no. No soy el primero al que se la hacen, pero eso me duele. Esa gente ya no me puede mirar más. No vengas a decirme que voy a estar si después me vas a echar. Me dices: 'No sé si vas a estar y entonces puede que te eche'. Si no, es como una doble cara, ¿no?".