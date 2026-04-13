Guadalajara Pese a su liderato, Chivas no convence ante los contendientes Chivas domina la tabla y atrevisa por su mejor torneo corto en años, pero el equipo genera dudas ante los grandes como Tigres, Cruz Azul y Toluca.



Por: José Moreno Síguenos en Google

Video ¡El coco de Chivas! La piedra en el zapato del equipo de Milito

Chivas atraviesa su mejor torneo en años, pero ni así el equipo de Gabriel Milito hace pensar que es un serio contendiente al título si se toman en cuenta los resultados recientes ante otros candidatos en la Liga MX.

El sábado por la tarde, el Rebaño sufrió su tercer revés del torneo Clausura 2026 al caer por goleada de 1-4 ante Tigres. El resultado no afectó su posición, ya que se mantiene en la cima de la tabla general, pero evidenció que, ante otros equipos poderosos, no compite al mismo nivel.

PUBLICIDAD

Chivas es incapaz de vencer a otros contendientes

Las tres derrotas del equipo han sido ante Cruz Azul, Toluca y Tigres UANL, escuadras en zona de clasificación y que, torneo tras torneo, se arman para pensar solo en el campeonato. Va más allá: en esta serie de partidos, Chivas ha sido superado con ocho goles en contra y solo dos a favor.

“Si queremos aspirar a lo que soñamos, no podemos conceder absolutamente nada, sobre todo en el comienzo de los partidos, porque te terminan costando caro; nos sucedió en los primeros 20 minutos con Toluca, nos sucedió hoy también”, afirmó Milito al final del duelo ante Tigres.

Guadalajara ni es casa logra ser contundente

Sí, los tres juegos fueron en calidad de visitante y estas tres plazas son complicadas, pero la dolencia de Chivas ante estos rivales es igual de local. Si nos remontamos al Apertura 2025, los resultados son similares. Guadalajara no pudo ganar; igualó con Tigres y cayó ante Toluca y Cruz Azul.

Restan tres fechas para concluir la fase regular, tiempo suficiente para enmendar los errores ante los pesos pesados, pues ni en el mejor torneo del equipo en años logran convencer como un serio candidato al campeonato.