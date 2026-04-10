Liga MX Matías Almeyda sorprende en videollamada con sus hijas a Adrián Marcelo El creador de contenido mexicano se encontró de manera fortuita, y sin saberlo, con las hijas del técnico argentino, quien pidió saludos.

Video Adrián Marcelo vive épico momento con las hijas de Almeyda

Matías Almeyda es uno de los directores técnicos más cotizados y sobresalientes no sólo de Chivas, sino de la Liga MX, luego de quien fuera el último en dar un título de Liga MX al Rebaño en el Clausura 2017, además de dos Copa MX y una Supercopa MX, así como una Concacaf Liga de Campeones en 2018.

Su último trabajo lo tuvo como director técnico del Sevilla, del que fue destituido esta temporada por malos resultados en LaLiga; antes dirigió a Orbelín Pineda en el AEK Atenas de Grecia y con el que conquistó el título de Liga y de la Copa de ese país.

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Actualmente sin trabajo, Matías Almeyda siempre ha sido opción para regresar al Guadalajara, aunque hasta el momento nada se ha concretado, sobre todo ahora que su compatriota Gabriel Milito tiene a Chivas como líder del Clausura 2026 de la Liga MX.

MATÍAS ALMEYDA SORPRENDE A ADRIÁN MARCELO

El exintegrante de La Casa de los Famosos México y actual creador de contenido Adrián Marcelo, cuyo estilo es recorrer las calles mexicanas y otros países en busca de comentarios y opiniones que generen polémica e intercambio de ideas, se vio sorprendido esta vez cuando realizaba una entrevista en la Plaza Mayor de Madrid, España.

Dos jóvenes mujeres a las que se acercó a entrevistar sorprendieron a Adrián Marcelo cuando le dijeron que llegaron a vivir en Guadalajara y ahora estaban de viaje por la capital española, la sorpresa que se llevó fue darse cuenta que estaban en videollamada con Matías Almeyda.

La sorpresa aumentó cuando las chicas revelaron a Adrián Marcelo que se trataba de su papá, lo que el estratega argentino soltó a reír por la reacción de Adrián, a quien le contó que lo seguía en redes sociales y le gustaba su contenido.