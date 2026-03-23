Sevilla Matías Almeyda es destituido como entrenador del Sevilla de LaLiga El director técnico argentino solo dirigió 32 partidos repartidos en liga y Copa del Rey.

Video Matías Almeyda es destituido como entrenador del Sevilla del futbol español

Lunes negro para el entrenador argentino Matías Almeyda tras la conclusión de la Jornada 28 de LaLiga, luego del anuncio de su salida del Sevilla por falta de resultados.

Almeyda deja el banquillo del Ramón Sánchez-Pizjuán tras dirigir 32 partidos oficiales, 29 de ellos en LALIGA y 3 en la Copa del Rey desde su llegada en el verano de 2025 al club de Nervión.

PUBLICIDAD

"El Sevilla desea agradecer el trabajo de Matías Almeyda y su equipo en estos meses y le desea la mejor de las suertes en sus próximos retos profesionales", se lee en el breve, pero contundente comunicado.

El último partido dirigido por Almeyda lo perdió por dos goles ante Valencia el sábado pasado sumando cuatro juegos consecutivos sin conocer la derrota.

Se trata de la segunda despedida de Matías Almeyda con el conjunto del Sevilllla, ya que cabe recordar que en su faceta como futbolista fichó con el club en la temporada 1996-97 precedente de River Plate.

En aquel entonces se convirtió en el fichaje más caro en la historia del club, pero pese a las expectativas, Almeyda se marchó un año después tras el descenso del equipo a la segunda división.