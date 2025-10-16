    Omar Bravo

    Borran a Omar 'N' del Museo Chivas tras ser vinculado a proceso

    El exjugador del Guadalajara estaba contemplado también como embajador para el Mundial 2026.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video Chivas toma radical decisión sobre Omar 'N' al ser vinculado a proceso

    El caso de Omar 'N' al ser vinculado a proceso por abuso sexual infantil en Guadalajara ha provocado una reacción por parte de Chivas en las últimas horas.

    Omar, máximo goleador en la historia del equipo varonil, tenía dentro del Museo Chivas una playera y un balón con el que rompió la marca de Salvador Reyes.

    Con motivo del partido de México vs. Ecuador, con empate 1-1 el pasado martes, la afición pudo comprobar que habían quitado cualquier rastro del exjugador de las vitrinas.

    Omar 'N' es un caso más en el deporte ligado con abuso sexual, como el más reciente que se tuvo en la Liga MX de Dani Alves cuando jugaba con Pumas.

    OMAR 'N', FUERA DEL MUNDIAL 2026


    Con motivo para el Mundial 2026, Omar 'N' estaba en la lista de ser embajador de Guadalajara para la Copa del Mundo, esto en voz de Juan José Frangie, miembro del comité organizador.

    “Lo teníamos enlistado como embajador del Mundial. Todo va a determinar lo que el juez y todo el procedimiento legal determine. En caso de que salga culpable, pues se quitará de la lista”, declaró Frangie en entrevista.

    Esto quedó ya sin posibilidades tras la vinculación a proceso y en donde tiene prisión preventiva oficiosa por seis meses o más tiempo, todo depende del tiempo que dure el proceso penal.

    Lorena Ochoa, golfista mexicana, fue presentada el pasado lunes 13 de octubre en ese papel.

