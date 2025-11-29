Video Mohamed explica el por qué Alexis Vega no salió ni a la banca

Antonio ‘Turco’ Mohamed, técnico del Toluca, reveló la razón por la que Alexis Vega no jugó ante FC Juárez la vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025.

“Alexis todavía no está al 100 por ciento, estamos esperando a que esté al 100. No lo vamos a arriesgar, vamos a esperar para ponerlo en cancha”, señaló el entrenador argentino en rueda de prensa tras la calificación de Toluca a Semifinales.

Alexis Vega se lesionó el muslo izquierdo ante Pachuca el pasado 26 de octubre y, aunque se esperaba que estuviera listo para la Liguilla, el capitán de los Diablos Rojos no fue convocado para la serie ante Bravos.

¿Alexis Vega puede perderse las Semifinales?

Marco Cancino añadió en Línea de 4 de TUDN que la baja de Alexis Vega en los Diablos Rojos incluso podría extenderse al partido de ida de Semifinales.

“A mí me contaron que está bien, pero no está al 100 por ciento y no hay motivo para arriesgarlo por el rival. Es mejor darle tres o cuatro días más (de recuperación).

“Me decían que si hubiera estado en riesgo la eliminatoria para la vuelta lo metían a la convocatoria porque saben que es un jugador diferente. Y cabe la posibilidad, dependiendo el rival, que no esté en la ida”.

Alexis Vega, que recién celebró sus 28 años con un fiestón previo a la Liguilla, registra cuatro goles y nueve asistencias en 13 partidos del Apertura 2025.

El torneo pasado fue clave para el título del Toluca al marcar 13 goles y dar 11 asistencias en 23 encuentros.