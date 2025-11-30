    Liguilla Liga MX

    Cruz Azul vs. Chivas: horario y dónde ver el partido de vuelta de Cuartos de Final

    La Máquina llega con ventaja por su posición en la tabla y por juga como local en busca del boleto a Semifinales del Apertura 2025.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video Así puedes ver el Cruz Azul vs. Chivas en la vuelta de Cuartos de Final

    Cruz Azul vs. Chivas se juegan el pase a las Semifinales de la Liga MX Apertura 2025 luego de empatar 0-0 en los Cuartos de Final de ida en el Estadio Akron, el único partido al que le faltaron los goles en el inicio de esta fase de la Liguilla.

    La Máquina llega con ventaja debido a que el empate en el global por cualquier marcador le da el pase a la antesala de la Final por su posición en la tabla tras 17 jornadas en el torneo regular.

    PUBLICIDAD

    HORARIO Y DÓNDE VER EL CRUZ AZUL VS. CHIVAS DE VUELTA DE CUARTOS DE FINAL DEL APERTURA 2025

    Son cinco partidos consecutivos en Liga MX en que Cruz Azul no pierde frente al Guadalajara; el último triunfo del Rebaño ante los celestes fue en noviembre de 2023, pero no los vence como visitante desde abril de 2022 con solitario gol de Cristian ‘Chicote’ Calderón.

    Chivas no llega a unas Semifinales desde el Clausura 2024 cuando cayó en el Clásico Nacional contra América.

    • Cuándo es el Cruz Azul vs. Chivas de la Liguilla: el partido es el domingo 30 de noviembre en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.
    • A qué hora es el Cruz Azul vs. Chivas de la Liguilla: el juego es a las 19:00 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 20:00 horas tiempo del Este, 19:00 horas tiempo del Centro y 17:00 horas tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Cruz Azul vs. Chivas de la Liguilla: sigue la transmisión en vivo del partido en México por las señales de Canal 5, TUDN y ViX; en Estados Unidos velo por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN, ViX.

    Más sobre Liga MX

    1 min
    ¿Alexis Vega se pierde las Semifinales con Toluca? Mohamed revela su panorama

    ¿Alexis Vega se pierde las Semifinales con Toluca? Mohamed revela su panorama

    1 min
    ¡Así festejó Sergio Ramos el gol de la eliminación del América!

    ¡Así festejó Sergio Ramos el gol de la eliminación del América!

    2:29
    Novedades de André Jardine al llegar al Ciudad de los Deportes

    Novedades de André Jardine al llegar al Ciudad de los Deportes

    1 min
    Aaron Ramsey reaparece en inesperada profesión tras dejar a Pumas

    Aaron Ramsey reaparece en inesperada profesión tras dejar a Pumas

    2 min
    Partidos del 29 de noviembre: Cuartos de Final Liga MX, Mexicanos en el extranjero y MLS

    Partidos del 29 de noviembre: Cuartos de Final Liga MX, Mexicanos en el extranjero y MLS

    Relacionados:
    Liguilla Liga MXCruz AzulGuadalajara

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Desastre en familia
    Bajo un volcán
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX