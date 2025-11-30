Video Así puedes ver el Cruz Azul vs. Chivas en la vuelta de Cuartos de Final

La Máquina llega con ventaja debido a que el empate en el global por cualquier marcador le da el pase a la antesala de la Final por su posición en la tabla tras 17 jornadas en el torneo regular.

HORARIO Y DÓNDE VER EL CRUZ AZUL VS. CHIVAS DE VUELTA DE CUARTOS DE FINAL DEL APERTURA 2025

Son cinco partidos consecutivos en Liga MX en que Cruz Azul no pierde frente al Guadalajara; el último triunfo del Rebaño ante los celestes fue en noviembre de 2023, pero no los vence como visitante desde abril de 2022 con solitario gol de Cristian ‘Chicote’ Calderón.

Chivas no llega a unas Semifinales desde el Clausura 2024 cuando cayó en el Clásico Nacional contra América.