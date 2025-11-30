Cruz Azul vs. Chivas: horario y dónde ver el partido de vuelta de Cuartos de Final
La Máquina llega con ventaja por su posición en la tabla y por juga como local en busca del boleto a Semifinales del Apertura 2025.
Cruz Azul vs. Chivas se juegan el pase a las Semifinales de la Liga MX Apertura 2025 luego de empatar 0-0 en los Cuartos de Final de ida en el Estadio Akron, el único partido al que le faltaron los goles en el inicio de esta fase de la Liguilla.
La Máquina llega con ventaja debido a que el empate en el global por cualquier marcador le da el pase a la antesala de la Final por su posición en la tabla tras 17 jornadas en el torneo regular.
HORARIO Y DÓNDE VER EL CRUZ AZUL VS. CHIVAS DE VUELTA DE CUARTOS DE FINAL DEL APERTURA 2025
Son cinco partidos consecutivos en Liga MX en que Cruz Azul no pierde frente al Guadalajara; el último triunfo del Rebaño ante los celestes fue en noviembre de 2023, pero no los vence como visitante desde abril de 2022 con solitario gol de Cristian ‘Chicote’ Calderón.
Chivas no llega a unas Semifinales desde el Clausura 2024 cuando cayó en el Clásico Nacional contra América.
- Cuándo es el Cruz Azul vs. Chivas de la Liguilla: el partido es el domingo 30 de noviembre en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.
- A qué hora es el Cruz Azul vs. Chivas de la Liguilla: el juego es a las 19:00 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 20:00 horas tiempo del Este, 19:00 horas tiempo del Centro y 17:00 horas tiempo del Pacífico.
- Dónde ver el Cruz Azul vs. Chivas de la Liguilla: sigue la transmisión en vivo del partido en México por las señales de Canal 5, TUDN y ViX; en Estados Unidos velo por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN, ViX.