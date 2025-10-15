Video Resumen | Berterame se estrena como goleador, pero México no puede vencer a Ecuador

México vs. Ecuador acabó empatado 1-1 en el Estadio Akron de Guadalajara en el cierre de la Fecha FIFA de octubre, de la cual no logró sacar una victoria en sus dos amistosos, luego de recibir una escandalosa goleada ante Colombia el sábado pasado.

La Selección Mexicana llegó con tres partidos consecutivos sin ganar: dos empates y una derrota; ahora son tres empates y con sed de victoria. En tanto, la Tri llegó con un triunfo en sus últimos seis partidos, venían de empatar con Estados Unidos.

PUBLICIDAD

La última vez que se enfrentaron fue en la Copa América 2024 y empataron 0-0; también empataron 0-0 en amistoso en 2022 y ahora lo hicieron con goles de por medio, pero sin ceder el triunfo. Ecuador ganó en 2021 en amistoso y antes en 2019 lo hizo México.

Con ocho cambios con respecto al partido pasado ante Colombia, la Selección Mexicana se fue al frente muy temprano con un gol al minuto tres de parte de Germán Berterame, quien después de jugar el pasado Mundial de Clubes, ahora quiere la Copa del Mundo de la FIFA a nivel selecciones.

No obstante, una falta en el área de ‘Tala’ Rangel obre Enner Valencia generó que Jordy Alcivar empatara el partido 1-1, pizarra que no volvió a moverse en todo el partido que incluso acabó con conato de bronca luego de una fuerte barrida de ‘Chiquito’ Sánchez sobre Kendry Páez, quien entró de cambio.

Destacó el ingreso y abucheo hacia ‘Chino’ Huerta y Alexis Vega, quienes tuvieron pasado con Chivas y que volvieron al Estadio Akron de Guadalajara luego de haber salido del equipo sin pena ni gloria, algo que la afición rojiblanca no les perdona; incluso, también abuchearon al Tricolor tras no conseguir el triunfo.