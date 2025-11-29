    Futbol

    ¡Así festejó Sergio Ramos el gol de la eliminación del América!

    El futbolista de Rayados se fusionó en un abrazo con Germán Berterame y encara a la afición del América, tras el gol de Berterame.

    Por:
    Baudelio García Espinosa.
    Video El polémico festejo de Sergio Ramos vs. América en el Azulcrema

    Minuto 93 en el estadio de la Ciudad de los Deportes, Rayados, con 10 hombres, se lanza con todo al ataque y el 'Rica' Chávez mete centro al área donde Germán Berterame se levanta e impacta de cabeza para anotar el gol que eliminaba al América, en ese momento, ante la nula marca de Kevin Álvarez.

    El futbolista mexicano se va a uno de los banderines a celebrar el tanto y de inmediato el resto de sus compañeros lo acompañan para fusionarse en un abrazo. Llama la atención el efusivo festejo de Sergio Ramos, quien encara a la afición americanista y los manda callar.

    PUBLICIDAD

    Desde ese momento los vasos a la cancha y las mentadas, no se hicieron esperar, pero la celebración continuó.

    Ramos, quien suena para salir de Monterrey al finalizar la actual temporada, fue clave en el partido ante América y a la hora del festejo no desaprovechó la oportunidad para encarar a la afición de las Águilas.

    Video ¡No te lo puedo creer! Germán Berterame elimina al América de último minuto

    Sergio Ramos también se pronunció en redes sociales

    El defensa y capitán de Monterrey descargó su euforia en su cuenta de X, en el que posteó con alegría el boleto a la semifinal del Apertura 2025 ante la ola de rumores sobre su salida del equipo de Rayados.

    "¡Vamooosss! ¡Síiiiiii! ¡Ya estamos en semifinales! Hemos sabido sufrir juntos, luchar y confiar hasta el final, incluso jugando con 10. Enorme el equipo con solidaridad, compromiso y fe. No se olviden del minuto 93. Vamos por más. ¡Vamos, Rayados!".

    Video Torrent y ‘Tato’ Noriega aclaran dudas sobre Sergio Ramos

    Más sobre Liga MX

    2:29
    Novedades de André Jardine al llegar al Ciudad de los Deportes

    Novedades de André Jardine al llegar al Ciudad de los Deportes

    1 min
    Aaron Ramsey reaparece en inesperada profesión tras dejar a Pumas

    Aaron Ramsey reaparece en inesperada profesión tras dejar a Pumas

    2 min
    Partidos del 29 de noviembre: Cuartos de Final Liga MX, Mexicanos en el extranjero y MLS

    Partidos del 29 de noviembre: Cuartos de Final Liga MX, Mexicanos en el extranjero y MLS

    2:01
    André Jardine aún tiene dudas en el ataque, Henry Martín es opción

    André Jardine aún tiene dudas en el ataque, Henry Martín es opción

    2 min
    Entre lágrimas, Humberto ‘Chupete’ Suazo confiesa su momento más triste

    Entre lágrimas, Humberto ‘Chupete’ Suazo confiesa su momento más triste

    Relacionados:
    FutbolSergio RamosMonterreyAmérica

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Desastre en familia
    Bajo un volcán
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX