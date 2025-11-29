¡Así festejó Sergio Ramos el gol de la eliminación del América!
El futbolista de Rayados se fusionó en un abrazo con Germán Berterame y encara a la afición del América, tras el gol de Berterame.
Minuto 93 en el estadio de la Ciudad de los Deportes, Rayados, con 10 hombres, se lanza con todo al ataque y el 'Rica' Chávez mete centro al área donde Germán Berterame se levanta e impacta de cabeza para anotar el gol que eliminaba al América, en ese momento, ante la nula marca de Kevin Álvarez.
El futbolista mexicano se va a uno de los banderines a celebrar el tanto y de inmediato el resto de sus compañeros lo acompañan para fusionarse en un abrazo. Llama la atención el efusivo festejo de Sergio Ramos, quien encara a la afición americanista y los manda callar.
Desde ese momento los vasos a la cancha y las mentadas, no se hicieron esperar, pero la celebración continuó.
Ramos, quien suena para salir de Monterrey al finalizar la actual temporada, fue clave en el partido ante América y a la hora del festejo no desaprovechó la oportunidad para encarar a la afición de las Águilas.
Sergio Ramos también se pronunció en redes sociales
El defensa y capitán de Monterrey descargó su euforia en su cuenta de X, en el que posteó con alegría el boleto a la semifinal del Apertura 2025 ante la ola de rumores sobre su salida del equipo de Rayados.
"¡Vamooosss! ¡Síiiiiii! ¡Ya estamos en semifinales! Hemos sabido sufrir juntos, luchar y confiar hasta el final, incluso jugando con 10. Enorme el equipo con solidaridad, compromiso y fe. No se olviden del minuto 93. Vamos por más. ¡Vamos, Rayados!".