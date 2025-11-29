Video El polémico festejo de Sergio Ramos vs. América en el Azulcrema

Minuto 93 en el estadio de la Ciudad de los Deportes, Rayados, con 10 hombres, se lanza con todo al ataque y el 'Rica' Chávez mete centro al área donde Germán Berterame se levanta e impacta de cabeza para anotar el gol que eliminaba al América, en ese momento, ante la nula marca de Kevin Álvarez.

El futbolista mexicano se va a uno de los banderines a celebrar el tanto y de inmediato el resto de sus compañeros lo acompañan para fusionarse en un abrazo. Llama la atención el efusivo festejo de Sergio Ramos, quien encara a la afición americanista y los manda callar.

Desde ese momento los vasos a la cancha y las mentadas, no se hicieron esperar, pero la celebración continuó.

Ramos, quien suena para salir de Monterrey al finalizar la actual temporada, fue clave en el partido ante América y a la hora del festejo no desaprovechó la oportunidad para encarar a la afición de las Águilas.

Sergio Ramos también se pronunció en redes sociales

El defensa y capitán de Monterrey descargó su euforia en su cuenta de X, en el que posteó con alegría el boleto a la semifinal del Apertura 2025 ante la ola de rumores sobre su salida del equipo de Rayados.

"¡Vamooosss! ¡Síiiiiii! ¡Ya estamos en semifinales! Hemos sabido sufrir juntos, luchar y confiar hasta el final, incluso jugando con 10. Enorme el equipo con solidaridad, compromiso y fe. No se olviden del minuto 93. Vamos por más. ¡Vamos, Rayados!".