Omar 'N' es vinculado a proceso y tendrá prisión preventiva

Video Ya se sabe lo que va a pasar con Omar 'N'

Omar 'N' fue vinculado a proceso por cargos de agresión sexual infantil agravada y, por consiguiente, tendrá prisión preventiva oficiosa.

El exfutbolista de equipos como Chivas, Tigres y la Selección Mexicana tendrá el auto de vinculación por la naturaleza de los delitos a los que se le acusa y estará en prisión por seis meses al menos, en lo que prosigue la investigación.

Juan Soltero, abogado de la víctima, explicó que la estancia de Omar Bravo puede prolongarse si la investigación también se extiende.

"Lo que pasa es que la prisión preventiva oficiosa, este tipo de delitos por su gravedad, la ley dice que se deben poner estas medidas, los seis meses son una temporalidad, si se alarga el proceso, debe peranecer más tiempo en prisión", explicó Soltero.

El abogado explicó cómo fue la celebración de la audiencia llevada a cabo este viernes a Omar Bravo en el penal de Puente Grande, que es de máxima seguridad en Jalisco.

"Por supuesto, la ley nos establece que la prisión preventiva puede estar sujeta a ampliación hasta por 2 años. Fue una, fue una audiencia muy larga, fue una audiencia muy pesada, fue una audiencia con debate de alto nivel técnico y efectivamente la defensa hizo su trabajo, presentó medios de prueba, debatió y los datos de prueba que se tenían ahí", dijo Soltero.