De Omar 'N' al 'Cabrito' Arellano: Escándalos sexuales de futbolistas

Tras la detención del exfutbolista de Chivas, Omar 'N', por abuso sexual infantil, este es un breve recuento de casos similares que han aquejado al futbol mexicano en años recientes.

Uno de los escándalos más comentados es el del brasileño Dani Alves, exjugador de Pumas y arrestado en enero de 2023 en España tras ser acusado de violar a una mujer en una discoteca en Barcelona.

En febrero de 2024 fue condenado a cuatro años y medio de prisión, pero en marzo de 2025 un tribunal español anuló la sentencia al considerar que existían inconsistencias en el testimonio de la víctima.

Otro caso muy sonado es el de Jesús ‘Cabrito’ Arellano, acusado de abuso infantil contra su sobrina en 2017. Se giró una orden de aprehensión en su contra, pero al día de hoy el exjugador sigue prófugo de la justicia.

En 2019, el argentino-paraguayo, Jonathan Fabbro, exjugador de Lobos BUAP, fue acusado y condenado en Argentina por abusar sexualmente de su sobrina menor de edad durante varios años.

Fabbro fue extraditado desde México y actualmente cumple una sentencia de 14 años en prisión.