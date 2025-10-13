Jalisco y FMF presentan Fan Fest para Mundial 2026 en Guadalajara

Video Esto no lo esperabas: El rol de 'Canelo' Álvarez con el Mundial 2026

Este martes, en la sede de Casa Jalisco, se llevó a cabo la presentación de la Ruta del Mundial y el FIFA Fan Fest para la sede Guadalajara en la próxima Copa del Mundo de la FIFA 2026. La presentación fue llevada a cabo por Pablo Lemus, Gobernador del Estado de Jalisco; Mikel Arriola, Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol; Ivar Sisniega, Presidente Ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol; Juan José Frangie Presidente Municipal de Zapopan; Verónica Delgadillo, Presidenta Municipal de Guadalajara y Lorena Ochoa, ex Golfista y Embajadora de la sede de Guadalajara para el Mundial 2026.

Mikel Arriola Arriola habló del impacto del Mundial en México y de la trascendencia que tendrá para la historia de futbol mundial: "Esta sede va a estar permanentemente ofreciendo futbol durante todo el mundial. El Estadio Guadalajara, fue objeto de una inversión histórica por parte de Amaury Vergara. Ahora tendremos 48 selecciones nacionales, 104 partidos, un crecimiento de 62% con respecto al mundial anterior. El ingreso 11 mil millones de dólares, que es 70% más que el mundial de Qatar 2022, estamos esperando entre 15 y 20 millones de visitantes adicionales, empleos más de 50 mil empleos adicionales. Qatar acumuló 19 mil millones de ojos y estoy seguro que superaremos esa cifra sin problema".

En la parte deportiva El Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, aseguró que la preparación de los dirigidos por Javier Aguirre, será importante y mejor que la anteriores procesos mundialistas.

Por su parte, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro explicó la importancia que tendrá la sede en el mundial 2026: "El mundial 2026, es una gran oportunidad para Jalisco y para todo México, una oportunidad para transformar. Podríamos verlo únicamente por la derrama económica y turismo que dejará, pero la verdad es que seremos el foco de atención de muchos países. Tenemos que aprovechar esto para crear al ciudadano de otros países, el deseo de venir a conocer Jalisco".

La ex Golfista mexicana Loreana Ochoa fue presentada como la Embajadora de la sede Guadalajara para el mundial 2026 y no ocultó su emoción ante este nombramiento.

"Es un honor ser embajadora de un evento de este tipo, agradezco el nombramiento al gobernador de Jalisco. Este reconocimiento es sumamente especial para mí, todos sabemos lo que mueve el futbol y ahora que conozco el trabajo detrás de la organización en esta sede. Me emociona ser parte de lo que estoy segura, será la mejor sede del mundial".

El centro de la Perla Tapatía será sede del Fan Fest, un lugar en el que muchos mexicanas, mexicanos y turistas de todas partes del mundo, podrán vivir y celebrar la fiesta del futbol, así lo mencionó Verónica Delgadillo, Presidenta Municipal de Guadalajara.

Cabe recordar qu e la Selección Nacional de México disputará mañana martes 14 de octubre un duelo de preparación ante su similar de Ecuador, a las 20:30 horas, teniendo como sede el Estadio Akron/Guadalajara.