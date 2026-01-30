Liga MX Jugadores mexicanos que forzaron su salida al futbol de Europa Este es el top cinco de mexicanos que buscaron su sueño del otro lado del charco.

Video Jugadores de Liga MX que se rebelaron para cumplir en sueño europeo

Los sueños requieren carácter y casi siempre implican salirse del guión para poder hacerlos realidad, tal y como lo hicieron estos futbolistas mexicanos que se aferraron a su meta de jugar en el futbol europeo y forzaron su salida de la Liga MX.

El caso de Ralph Orquín, de acuerdo a información de Julio Ibáñez de TUDN, el nuevo representante del jugador, Gerardo Sánchez de Cielo Management, afecta al canterano americanista al prometerle el llevarlo a Europa si no renueva con el América.

GERARDO TORRADO, DE PUMAS AL TENERIFE



Uno de los casos pioneros de la rebeldía en los vestidores fue el de Gerardo Torrado. El apodado 'Borrego', quien diera sus primeros pasos en el futbol mexicano con los Pumas de la UNAM, rompió su relación en ese entonces con la directiva auriazul para poder dar el salto al Viejo Continente.

Torrado defendió a Pumas hasta el año 2,000, concluyó su contrato y se aferró a buscar una oportunidad en el futbol de España que finalmente encontraría en el Tenerife. Cabe recordar que en aquellos años, el infame 'pacto de caballeros' regía 'bajo el agua' la dinámica para fichajes y préstamos entre los clubes y los jugadores.

OMAR BRAVO



Omar Bravo, histórico de Chivas, rechazó varios intentos de renovación y 8 millones de dólares del Rebaño para finalmente dejar al equipo en 2008 y fichar con el Deportivo La Coruna como agente libre.

ALAN PULIDO



Alan Pulido se enfrascó en una disputa con Tigres en 2014 para poder cumplir su sueño de jugar en la liga de Grecia con el Levadiakos FC. Pulido aseguró que su contrato con el club regiomontado había concluido en el verano de dicho año, pero Tigres lo contradijo.

La Federación Mexicana de Fútbol falló a favor del club, pero la investigación del Tribunal de Arbitraje Deportivo permitió al jugador permancer en Grecia hasta que en septiembre de 2015 dictaminó que tendría que regresar a Chivas luego de que Tigres vendiera su ficha al Rebaño.

JESÚS 'TECATITO' CORONA



Algo similar sucedió a Jesús 'Tecatito' Corona, quien en 2013 fue buscado por el Twente de la Eredivisie, pero Monterrey buscó retenerlo. Sin embargo, el equipo neerlandés activó la cláusula de rescisión del futbolista mexicano y provocó la ruptura entre Tecatito y la directiva regia. Eso sí, Jesús Corona cumplió su sueño europeo.

LUIS CHÁVEZ



Luego de su gran rendimiento en el Mundial de Catar 2022, Luis Chávez llamó la atención de varios clubes europeos y buscó salir de Pachuca, cosa que el club le negó en busca de una mejor oferta.