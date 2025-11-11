    Gerardo Torrado

    El emotivo mensaje de Gerardo Torrado que 'rompió' a su esposa en el Salón de la Fama

    El exjugador de la Selección Mexicana entró al Salón de la Fama tras su carrera de más de 18 años.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video ¡El emotivo mensaje de Gerardo Torrado a su esposa en el Salón de la Fama 2025!

    Gerardo Torrado ingresó al Salón de la Fama del Futbol después de su gran trayectoria en el futbol y tras su emotivo discurso su esposa no pudo contener las lágrimas de emoción.

    Durante la gala de investidura celebrada en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, el exfutbolista de la selección mexicana agradeció el apoyo de toda su familia que provocó la alegría de Regina Padilla, pareja de Torrado.

    “Quisiera reconocer a mis papás que me inculcaron los valores del respeto y del trabajo, quisiera reconocer también a mis hermanas y reconocerles que siempre estuvieron presentes y que sacrificaron algunas cosas, pero que siempre tuvieron una palabra de cariño”

    “A mi mujer, el motor de nuestra familia. Luchadora incansable que siempre estuviste en los momentos complicados y en los buenos para celebrarlo, a mis hijos que son el motor de mi vida lo quiero mucho y también a mi familia política”, fueron las palabras de Torrado.

    Gerardo Torrado fue inducido luego de haber jugado para Pumas, Tenerife, Polideportivo, Sevilla, Racing de Santander, Cruz Azul y la Selección Mexicana durante más de 18 años de carrera.

    Video Mi Once Ideal: Gerardo Torrado

