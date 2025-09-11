Video Henry revela 'quiénes' fueron los 'culpables' de sus lesiones

Henry Martín regresará con América en Liga MX tras varias semanas fuera por lesión y lo hará de cara al compromiso ante Chivas en el Clásico Nacional de la Liga MX.

El Clásico América vs. Chivas será aún más especial para Henry Martín, quien en atención a la prensa este jueves en Coapa, habló del sufrimiento que vivió por la lesión que lo alejó de las canchas.

"Todo muy bien, me siento mucho mejor, llevo dos semanas trabajando completo con el equipo, ya se fueron molestias, dolores y con eso ya afortunadamente me siento mucho mejor.

"Son tiempos que hay que pasar, hay que sufrir, así como vinieron tiempos buenos, me tocaron malos donde no salía de las lesiones, parecía increíble que un pelotazo me dejaba fuera cuando ya estaba bien, un golpe en la rodilla, un desgarro, molestias por todos lados, la sumatoria de tanto trabajo, de no haber descansado".

He pasado meses complicados, tanto dentro como fuera de la cancha y me ha afectado mucho en lo físico y en lo mental

Henry Martín tuvo comentarios acerca del Clásico ante Chivas este fin de semana y de no ser quien ocasione que el Guadalajara repunte en el certamen mexicano.

¿CÓMO PEGÓ EN AMÉRICA LA BAJA DE HENRY MARTÍN?



Israel Reyes comentó acerca de lo significativa que fue la ausencia de Henry Martín por lesión, pero al mismo tiempo afirmó que eso hizo un grupo más unido con más líderes en el vestidor.

"Fue muy difícil, por lo que es Henry para nosotros, como amigo, compañeros, es difícil ver a tu capitán así, es algo importante que esté dentro del vestidor, hablando y transmitiendo muchas cosas, nos tocó tomar diferentes roles en lo que Henry no estaba, fortalece al grupo, sin embargo estuvimos cerca de él, está de vuelta, lo vemos más tranquilo y esperamos de nuevo su mejor versión".