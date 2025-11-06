Video La petición de América para tener al mejor Alejandro Zendejas en Liguilla

Fue en la pasada fecha FIFA cuando Alejandro Zendejas sufrió una lesión que no le ha permitido integrarse al 100 por ciento con el América por lo que las Águilas realizaron una petición para que puedan contar con el atacante en la parte más importante del Apertura 2025.

De acuerdo con información de Gibrán Araige en Insiders, el conjunto Azulcremas le pidió a la Selección de Estados Unidos no convocarlo para este parón con el fin de evitar una recaída por la exigencia a la que se sometería.

“ Hay un plan de guardar un poco a Zendejas para no arriesgarlo, pero saben lo que se están jugando y por eso ya está entrenando al parejo. No se si sea titular (contra Toluca), pero no me sorprendería que Jardine lo utilice”

“En fecha FIFA no estará con Estados Unidos… y creo que hubo una charla con US Soccer de tratar de cuidarlo porque viene lo más importante, pero no sé cómo este Zendejas de perder una fecha FIFA importante”, contó GIbrán Araige.

Tras la lesión que sufrió en el pasado mes de octubre, Alejandro Zendejas se a perdido cuatro juegos de cinco que han jugado las Águilas, ante Cruz Azul jugó 16 minutos, pero no pudo completar el juego.

AMÉRICA SIGUE CON BAJAS PARA EL JUEGO ANTE TOLUCA

En el último partido de la temporada regular, América y André Jardine seguirán sin la presencia de jugadores claves para el cuadro Azulcrema.

Henry Martín no estará ante Toluca debido a que todavía quieren darle más tiempo de recuperación al igual que Raúl ‘Pantera’ Zúñiga e Isaías Violante que aun no están al 100.

Por su parte, Álvaro Fidalgo estará disponible para el juego crucial ante los Diablos Rojos al ya no presentar molestias en la rodilla en el último partido.