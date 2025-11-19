Atlante compra franquicia del Mazatlán: esto es lo que se sabe

Video La verdad de la supuesta venta del Mazatlán al Atlante para volver a Liga MX

El Atlante busca regresar a la Liga MX y, para ello, ya hay planes en marcha, entre ellos, la posible compra de la franquicia del Mazatlán.

Javier Rojas, reportero de TUDN, reveló en Insiders que, hasta el momento, no se ha concretado la compra de la franquicia del Mazatlán por parte del Atlante.

Eso sí, la directiva del conjunto azulgrana tiene la mira puesta en esta franquicia, pero como un 'plan B', ya que se intentará lograr el ascenso por la vía deportiva en primera instancia.

La venta de la franquicia del Mazatlán no es descabellada, si bien en Grupo Salinas se tenía en mente como prioridad el vender al Puebla. Incluso, el Gobierno de Puebla consideró en su momento la posibilidad de aglomerar a varios empresarios, entre ellos del sector automotriz, para tratar de dar con el precio que se pediría por el equipo, algo que finalmente, no prosperó.