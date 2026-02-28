Liga MX EN VIVO | San Luis vs. Puebla - Clausura 2026 Continúa la Jornada 8 de la Liga MX con este encuentro.

Video ¡Inicia la transmisión! Atlético San Luis vs Puebla, en directo aquí



San Luis y Puebla se enfrentan dentro de la Jornada 8 del Clausura 2026 en duelo que se celebra en el Estadio Libertad Financiera.

Los potosinos llegan al partido en el sitio 12 de campeonato con siete unidades, mientras los Camoteros son el lugar 17 con cinco unidades.

El juego tiene el atractivo extra de ver en acción a Joao Pedro, campeón de goleo del torneo anterior, y líder de goleo de este con siete tantos.

Sigue aquí las incidencias del encuentro:

A los 10 minutos falla una imperdible frente al arco de Puebla.

Video ¡Imperdible! Santiago Muñoz comete tremendo error frente al arco



A los 40 minutos, Joao Pedro cae en el área de Puebla. Reclaman penal, pero no es tal.