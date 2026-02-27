    Liga MX

    Mazatlán vs. Pachuca EN VIVO: goles, resumen y resultado del partido de Jornada 8 Liga MX

    Los Cañoneros quieren salir del fondo de la tabla ante unos Tuzos inspirados.

    Por:Juan Regis
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Se abre el marcador! Dudu hace estallar El Encanto

    Mazatlán derrotó a Pachuca en la Jornada 8 del Clausura 2026 de Liga MX con el gol solitario de Dudu.

    PUBLICIDAD

    Los Cañoneros se presentaron con dignidad ante su gente, pero el futbol estuvo del lado de Pachuca. Los Tuzos dominaron en gran parte el primer tiempo, pero su goleador Salomón Rondón no estuvo fino frente a la portería e Idrissi desapareció ante el intenso marcaje de los locales.

    Cuando parecía que el marcador se iría en ceros para el descanso y tras varios minutos de Mazatlán controlando el balón, Dudu se apareció en el área de Pachuca para resolver ante la salida de Carlos Moreno y abrir el marcador (1-0) para la victoria parcial rumbo a los vestidores.

    El autor del gol jugó algunos minutos del segundo tiempo, pero salió al 69 con la esperanza de que Mazatlán lograra mantener e, idealmente, aumentar la ventaja en busca de los tres puntos.

    Más sobre Liga MX

    ¡Santos se queda con 10! Expulsan a Carlos Gruezo
    2:03

    ¡Santos se queda con 10! Expulsan a Carlos Gruezo

    Liga MX
    ¡Se vacían las bancas y se 'pintan' de amarillo varios futbolistas
    1:45

    ¡Se vacían las bancas y se 'pintan' de amarillo varios futbolistas

    Liga MX
    ¡Debuta el hijo de Matías Vuoso! El futbolista tiene sus primeros minutos
    1:16

    ¡Debuta el hijo de Matías Vuoso! El futbolista tiene sus primeros minutos

    Liga MX
    ¡Ni Gallos, ni Santos quieren el empate! Peligro en ambos arcos
    1:14

    ¡Ni Gallos, ni Santos quieren el empate! Peligro en ambos arcos

    Liga MX
    ¡EN VIVO! Tijuana vs. Pumas de la Jornada 8 del Clausura 2026
    Liga MX
    ¡Santos Laguna perdona! Di Yorio tuvo el tercero
    1:15

    ¡Santos Laguna perdona! Di Yorio tuvo el tercero

    Liga MX
    ¡Misil de Carlos Gruezo! Santos Laguna lo empata
    1:15

    ¡Misil de Carlos Gruezo! Santos Laguna lo empata

    Liga MX
    ¡Acevedo evita el tercero de Gallos! Doble atajada del guardameta
    1:28

    ¡Acevedo evita el tercero de Gallos! Doble atajada del guardameta

    Liga MX
    ¡Este sí era penal! Santiago Homenchenko lo cobra con potencia
    1:45

    ¡Este sí era penal! Santiago Homenchenko lo cobra con potencia

    Liga MX
    ¡Regalito para Santos Laguna! Polémico penal y Guerreros lo empata
    2:42

    ¡Regalito para Santos Laguna! Polémico penal y Guerreros lo empata

    Liga MX

    Previamente, Rondón había perdonado el gol del empate en el corazón del área cuando se encontró un balón suelto y alcanzó a rematar de punterazo, pero a las manos del arquero mazatleco.

    Con su victoria, Mazatlán arrancó al Pachuca una racha de seis partidos sin perder en el Clausura 2026.

    Video ¡Casi autogolazo de Salomón Rondón! Se salvaron los Tuzos

    HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 8

    La actividad de la Jornada 8 comienza el viernes 27 de febrero con cuatro partidos y se extenderá para el sábado 28 con cinco juegos más.

    • Juárez vs. Atlas

    El partido se llevará a cabo el viernes 27 de febrero a las 21:00 del centro de México FOX, a las 10pm ET, 7pm PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.

    PUBLICIDAD

    • Tijuana vs. Pumas

    El partido se llevará a cabo el viernes 27 de febrero a las 21:00 del centro de México por FOX, a las 10pm ET, 7pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y la app de TUDN.

    Video ¡La mandó a la tribuna! Salomón Rondón perdona una clara
    Relacionados:
    Liga MXMazatlán FCPachuca

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX