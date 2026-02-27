Liga MX Mazatlán vs. Pachuca EN VIVO: goles, resumen y resultado del partido de Jornada 8 Liga MX Los Cañoneros quieren salir del fondo de la tabla ante unos Tuzos inspirados.

Video ¡Se abre el marcador! Dudu hace estallar El Encanto

Mazatlán derrotó a Pachuca en la Jornada 8 del Clausura 2026 de Liga MX con el gol solitario de Dudu.

Los Cañoneros se presentaron con dignidad ante su gente, pero el futbol estuvo del lado de Pachuca. Los Tuzos dominaron en gran parte el primer tiempo, pero su goleador Salomón Rondón no estuvo fino frente a la portería e Idrissi desapareció ante el intenso marcaje de los locales.

Cuando parecía que el marcador se iría en ceros para el descanso y tras varios minutos de Mazatlán controlando el balón, Dudu se apareció en el área de Pachuca para resolver ante la salida de Carlos Moreno y abrir el marcador (1-0) para la victoria parcial rumbo a los vestidores.

El autor del gol jugó algunos minutos del segundo tiempo, pero salió al 69 con la esperanza de que Mazatlán lograra mantener e, idealmente, aumentar la ventaja en busca de los tres puntos.

Previamente, Rondón había perdonado el gol del empate en el corazón del área cuando se encontró un balón suelto y alcanzó a rematar de punterazo, pero a las manos del arquero mazatleco.

Con su victoria, Mazatlán arrancó al Pachuca una racha de seis partidos sin perder en el Clausura 2026.

Video ¡Casi autogolazo de Salomón Rondón! Se salvaron los Tuzos

HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 8

La actividad de la Jornada 8 comienza el viernes 27 de febrero con cuatro partidos y se extenderá para el sábado 28 con cinco juegos más.

Juárez vs. Atlas

El partido se llevará a cabo el viernes 27 de febrero a las 21:00 del centro de México FOX, a las 10pm ET, 7pm PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.

Tijuana vs. Pumas

El partido se llevará a cabo el viernes 27 de febrero a las 21:00 del centro de México por FOX, a las 10pm ET, 7pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y la app de TUDN.