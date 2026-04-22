Liga MX Atlas vs. Tigres | Horario y dónde ver el partido de la Jornada 16 del Clausura 2026 Rojinegros y felinos se enfrentan en un duelo crucial que podría definir su futuro de cara a la liguilla.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Liga MX: Horarios de partidos de la Jornada 16 del Clausura 2026

Atlas y Tigres se e nfrentan en la jornada 16 del Clausura 2026 en un partido crucial en sus aspiraciones de clasificar a la liguilla de la Liga MX.

En la fecha 15 los Rojinegros sacaron un valioso triunfo de visita ante Santos Laguna para saltar a la séptima posición del torneo con 22 puntos y así sacar de los mejores ocho al equipo regiomontano.

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Y es que los Tigres dejaron ir puntos ante los Rayos que provocó que perdieron lugares en la tabla al caer del sexto al noveno puesto de la tabla general con 21 unidades.

Zorros y Felinos se enfrentarán en la cancha del estadio Jalisco en un partido que ya sabe a liguilla ya que se jugarán todo y una derrota les podría costar su lugar en la fiesta grande del futbol mexicano.

HORARIO Y DÓNDE VER EL ATLAS VS. TIGRES DE LA JORNADA 16 DEL CLAUSURA 2026

Atlas suma cuatro partidos consecutivos sin vencer a los Tigres en la Liga MX, la última vez que lo hizo fue en el Apertura 2023 cuando se impusieron por 2-0, y a partir de ese momento han ligado dos empates y dos derrotas frente a los felinos.

Cuando: El partido entre Atlas y Tigres se jugará el miércoles 22 de abril en el estadio Jalisco.

Horario: El enfrentamiento arrancará en punto de las 7:00 pm del Centro de la Ciudad de México; 9:00pm del ET, 8:00pm del CT y 6:00pm del PT en los Estados Unidos.