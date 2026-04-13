Liga MX Panorama rumbo a la Liguilla: Clasificados al momento a Cuartos de Final Sin Play-In debido al Mundial 2026, la Liga MX retoma el antiguo formato de competencia.

Video Así quedó la tabla general del Clausura 2026, tras la J15

El torneo Clausura 2026 de la Liga MX entra en su recta final de cara a la Liguilla con siete lugares disponibles y un total de 15 equipos con esperanzas de clasificarse, al recordar que no habrá Play-In por el Mundial 2026.

Al momento, Chivas es el único equipo que matemáticamente tiene asegurado su lugar en la Fiesta Grande, pero hay otros cuatro que prácticamente lo están.

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Liga MX: Clasificados a la Liguilla



Con Chivas clasificado de forma oficial, hay clubes como Cruz Azul, Pachuca, Pumas y Toluca que les basta un triunfo o un empate para asegurar su pasaje, además de combinaciones de resultados.

Los cuatro involucrados tienen partidos importantes el fin de semana con Cruz Azul vs. Tijuana, Pachuca de visita ante Monterrey, Pumas irá ante Atlético de San Luis y el Toluca jugará ante América en el Estadio Banorte.

Todos ellos enfrentarán a cuatro clubes tienen todavía en juego su clasificación a la Fiesta Grande al estar en un bloque de 11 equipos que pelean por hipotéticamente tres lugares.

Liguilla al momento del Clausura 2026



Si hoy terminara la fase regular, se puede dar dos Clásicos de la Liga MX, el Clásico Tapatío y el Clásico Joven para arrancar fuerte la Fase Final del Clausura 2026.

Chivas vs. Atlas

Cruz Azul vs. América

Pachuca vs. Tigres

Pumas vs. Toluca

Hay tres jornadas todavía por jugar y este es el calendario que a cada equipo de los involucrados les queda.



JORNADA 15

Atlético de San Luis vs. Pumas

Mazatlán vs. Querétaro

Necaxa vs. Tigres

Cruz Azul vs. Tijuana

Chivas vs. Puebla

Monterrey vs. Pachuca

León vs. Juárez

América vs. Toluca

Santos vs. Atlas

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JORNADA 16

Querétaro vs. Cruz Azul

Pumas vs. Juárez

Monterrey vs. Puebla

León vs. América

Atlas vs. Tigres

Atlético de San Luis vs. Santos

Mazatlán vs. Toluca

Necaxa vs. Chivas

Tijuana vs. Pachuca.

JORNADA 17