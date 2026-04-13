Panorama rumbo a la Liguilla: Clasificados al momento a Cuartos de Final
Sin Play-In debido al Mundial 2026, la Liga MX retoma el antiguo formato de competencia.
El torneo Clausura 2026 de la Liga MX entra en su recta final de cara a la Liguilla con siete lugares disponibles y un total de 15 equipos con esperanzas de clasificarse, al recordar que no habrá Play-In por el Mundial 2026.
Al momento, Chivas es el único equipo que matemáticamente tiene asegurado su lugar en la Fiesta Grande, pero hay otros cuatro que prácticamente lo están.
Liga MX: Clasificados a la Liguilla
Con Chivas clasificado de forma oficial, hay clubes como Cruz Azul, Pachuca, Pumas y Toluca que les basta un triunfo o un empate para asegurar su pasaje, además de combinaciones de resultados.
Los cuatro involucrados tienen partidos importantes el fin de semana con Cruz Azul vs. Tijuana, Pachuca de visita ante Monterrey, Pumas irá ante Atlético de San Luis y el Toluca jugará ante América en el Estadio Banorte.
Todos ellos enfrentarán a cuatro clubes tienen todavía en juego su clasificación a la Fiesta Grande al estar en un bloque de 11 equipos que pelean por hipotéticamente tres lugares.
Liguilla al momento del Clausura 2026
Si hoy terminara la fase regular, se puede dar dos Clásicos de la Liga MX, el Clásico Tapatío y el Clásico Joven para arrancar fuerte la Fase Final del Clausura 2026.
- Chivas vs. Atlas
- Cruz Azul vs. América
- Pachuca vs. Tigres
- Pumas vs. Toluca
Hay tres jornadas todavía por jugar y este es el calendario que a cada equipo de los involucrados les queda.
JORNADA 15
- Atlético de San Luis vs. Pumas
- Mazatlán vs. Querétaro
- Necaxa vs. Tigres
- Cruz Azul vs. Tijuana
- Chivas vs. Puebla
- Monterrey vs. Pachuca
- León vs. Juárez
- América vs. Toluca
- Santos vs. Atlas
JORNADA 16
- Querétaro vs. Cruz Azul
- Pumas vs. Juárez
- Monterrey vs. Puebla
- León vs. América
- Atlas vs. Tigres
- Atlético de San Luis vs. Santos
- Mazatlán vs. Toluca
- Necaxa vs. Chivas
- Tijuana vs. Pachuca.
JORNADA 17
- Puebla vs. Querétaro
- Pachuca vs. Pumas
- Tigres vs. Mazatlán
- Toluca vs. León
- Chivas vs. Tijuana
- América vs. Atlas
- Juárez vs. Atlético de San Luis
- Santos vs. Monterrey
- Cruz Azul vs. Necaxa.