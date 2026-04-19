Santos vs. Atlas EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX
Sigue las acciones del encuentro entre Guerreros y Rojinegros correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Clausura 2026.
Para el cierre de la Jornada 15 del Torneo Clausura 2026 el Estadio Corona abrirá sus puertas para recibir el duelo entre Santos y Atlas, d os equipos que buscan objetivos muy distintos en esta recta final de la competencia.
Los Guerreros llegan a este encuentro tras una estrepitosa derrota ante Pachuca, misma que los marginó al último lugar de la tabla con solamente nueve puntos, por lo que buscará cerrar perfecto para aspirar a dejar esa posición.
Por su parte, los Rojinegros llegan a este cotejo tras empatar sin goles ante Monterrey en su último partido y con una sola misión, llevarse los tres puntos para regresar a puestos de Liguilla, ya que actualmente se encuentran en la décima posición, y depender de ellos mismos en las últimas dos fechas.
HORARIO Y DÓNDE VER SANTOS VS. ATLAS
- Cuándo: Este domingo 19 de abril en el TSM Corona de Torreón.
- Horario: Inicia en México a las 5:00 pm; en Estados Unidos es a las 7:00 pm tiempo del Este, 6:00 pm del Centro y 4:00 pm del Pacífico.
- Dónde ver: Sigue la transmisión de este encuentro por la señal de ViX en México; en Estados Unidos velo por TUDN, tudn.com y la app de TUDN.
ACCIONES DEL SANTOS VS. ATLAS
Santos falla el penal
Lucas Di Yorio dispara al centro y Camilo Vargas se lanza bien y ataja el penal.
Penal para Santos
Eduardo Aguirre patea a Kevin Picón en el área y marcan la pena máxima
Gol de Atlas
Manuel Capasso choca con el hombro una peinada de la defensa santista y el balón se va a la red para el Santos 0-1 Atlas.
Atajadón de Acevedo
Aldo Rocha saca fogonazo de frente al arco y Acevedo se interpone para evitar el primero de Atlas.