Liga MX Santos vs. Atlas EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX Sigue las acciones del encuentro entre Guerreros y Rojinegros correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Clausura 2026.

Video ¡EN VIVO! Santos vs. Atlas en el cierre de la J15 del Clausura 2026 AQUÏ

Para el cierre de la Jornada 15 del Torneo Clausura 2026 el Estadio Corona abrirá sus puertas para recibir el duelo entre Santos y Atlas, d os equipos que buscan objetivos muy distintos en esta recta final de la competencia.

Los Guerreros llegan a este encuentro tras una estrepitosa derrota ante Pachuca, misma que los marginó al último lugar de la tabla con solamente nueve puntos, por lo que buscará cerrar perfecto para aspirar a dejar esa posición.

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Por su parte, los Rojinegros llegan a este cotejo tras empatar sin goles ante Monterrey en su último partido y con una sola misión, llevarse los tres puntos para regresar a puestos de Liguilla, ya que actualmente se encuentran en la décima posición, y depender de ellos mismos en las últimas dos fechas.

HORARIO Y DÓNDE VER SANTOS VS. ATLAS

Cuándo: Este domingo 19 de abril en el TSM Corona de Torreón.

Horario: Inicia en México a las 5:00 pm; en Estados Unidos es a las 7:00 pm tiempo del Este, 6:00 pm del Centro y 4:00 pm del Pacífico.

Dónde ver: Sigue la transmisión de este encuentro por la señal de ViX en México; en Estados Unidos velo por TUDN, tudn.com y la app de TUDN.

ACCIONES DEL SANTOS VS. ATLAS

Santos falla el penal

Lucas Di Yorio dispara al centro y Camilo Vargas se lanza bien y ataja el penal.

Penal para Santos

Eduardo Aguirre patea a Kevin Picón en el área y marcan la pena máxima

Gol de Atlas

Manuel Capasso choca con el hombro una peinada de la defensa santista y el balón se va a la red para el Santos 0-1 Atlas.

Video ¡El Atlas abre el marcador! En el contraremate, Manuel Capasso la empuja con el hombro