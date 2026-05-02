    Liga MX

    Atlas vs. Cruz Azul: horario y dónde ver el partido de Cuartos de Final del Clausura 2026

    Consulta dónde y a qué hora ver el partido de Ida de los Cuartos de Final de la Liguilla.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video Atlas vs. Cruz Azul: Dónde ver la Ida de Cuartos de Final de la Liguilla Clausura 2026

    Este sábado 2 de mayo, Atlas recibirá a Cruz Azul en el Estadio Jalisco, en un encuentro correspondiente a los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX.

    Atlas ocupó la posición 6 de la tabla con 26 puntos, registra siete victorias en lo que fue el torneo regular y cuatro de ellas son en calidad de local. En su último partido, los Zorros derrotaron 1-0 a al América en la cancha del Estadio Banorte para lograr su clasificación a la Liguilla.

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    Por su parte, Cruz Azul finalizó con 33 puntos de por medio y clasificado a la Fiesta Grande en la tercera posición. En su más reciente encuentro, La Máquina goleó 4-1 a Necaxa en el debut de Joel Huiqui como técnico.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO ATLAS VS. CRUZ AZUL DE LIGUILLA


    Este partido tiene a Cruz Azul como amplio favorito por la diferencia de siete puntos con los Zorros y más por el plantel basto que tiene en casi todas sus líneas.

    La ventaja para los Rojinegros es no tener convocados a la Selección Mexicana, por lo que aún así, podrá jugar con sus 10 extranjeros en el terreno de juego.

    • Cuándo es el Atlas vs. Cruz Azul: el juego es este sábado 2 de mayo en el Estadio Jalisco.
    • A qué hora es el Atlas vs. Cruz Azul: el partido inicia en México a las 9:15PM; en Estados Unidos es a las 11:15PM tiempo del Este, 10:15PM tiempo del Centro y 8:15PM tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Atlas vs. Cruz Azul: sigue la transmisión de este encuentro por la señal de Canal 5, TUDN y Disponible en ViX en México; en Estados Unidos velo por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y Disponible en ViX.
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