Liga MX Atlas vs. Cruz Azul: horario y dónde ver el partido de Cuartos de Final del Clausura 2026 Consulta dónde y a qué hora ver el partido de Ida de los Cuartos de Final de la Liguilla.

Video Atlas vs. Cruz Azul: Dónde ver la Ida de Cuartos de Final de la Liguilla Clausura 2026

Este sábado 2 de mayo, Atlas recibirá a Cruz Azul en el Estadio Jalisco, en un encuentro correspondiente a los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX.

Atlas ocupó la posición 6 de la tabla con 26 puntos, registra siete victorias en lo que fue el torneo regular y cuatro de ellas son en calidad de local. En su último partido, los Zorros derrotaron 1-0 a al América en la cancha del Estadio Banorte para lograr su clasificación a la Liguilla.

PUBLICIDAD

Por su parte, Cruz Azul finalizó con 33 puntos de por medio y clasificado a la Fiesta Grande en la tercera posición. En su más reciente encuentro, La Máquina goleó 4-1 a Necaxa en el debut de Joel Huiqui como técnico.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO ATLAS VS. CRUZ AZUL DE LIGUILLA



Este partido tiene a Cruz Azul como amplio favorito por la diferencia de siete puntos con los Zorros y más por el plantel basto que tiene en casi todas sus líneas.

La ventaja para los Rojinegros es no tener convocados a la Selección Mexicana, por lo que aún así, podrá jugar con sus 10 extranjeros en el terreno de juego.